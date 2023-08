Io, Barolo 2023 – Castiglione Falletto (CN)

Io, Barolo

Sabato 9 settembre 2023 torna il tradizionale appuntamento Io, Barolo – giunto ormai alla sua 10^ edizione – che avrà come protagonisti assoluti il Barolo e i suoi produttori, che si presenta al pubblico nazionale e internazionale in una degustazione itinerante nel centro storico di Castiglione Falletto (CN).

L’evento

Dalle 16.00 alle 21.30 oltre trenta produttori presenteranno cru e annate differenti di Barolo e altri vini del territorio in una degustazione “diffusa”, ai piedi dell’imponente castello dell’XI secolo, fra i più segreti e affascinanti delle Langhe, che con la sua massiccia struttura domina il concentrico medievale di Castiglione Falletto.

Entrata a ‘ Io, Barolo ‘

Per partecipare all’evento, è necessario acquistare un pass al costo di 30,00 + 3,90** € a persona in prevendita online, oppure 35,00 € in loco (previa disponibilità). Il pass dà diritto a degustare i vini di tutti i produttori presenti, senza limiti al numero di assaggi. Ogni partecipante riceverà un calice da portare a casa come ricordo dell’evento e un coupon per visitare una delle cantine presenti all’evento con uno sconto del 10% su eventuali acquisti.

Tickets : https://www.clappit.com/biglietti-strada-del-barolo/biglietti/acquista-biglietti-io-barolo-2023-09-settembre-2023-castiglione-falletto-castiglione-falletto-27699.html?fbclid=IwAR3uiKpMahVbWKTlk5JjAbfSLfemvbw0purOmhd0I8244jn69RTW1pCwE9I

Castiglione Falletto (CN)

Info : [email protected]