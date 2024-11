Ospedale Civile, asta pubblica con 43 diamanti in vendita: offerte entro il 22 novembre

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria (AOU AL) ha riaperto l’asta pubblica per la vendita di 43 diamanti di proprietà aziendale, certificati e in astuccio sigillato. L’asta si terrà MARTEDI’ 3 DICEMBRE alle 10, presso la Sala Riunioni della S.C. Contabilità e Patrimonio dell’AOU AL, in via Santa Caterina 30 ad Alessandria. La BASE D’ASTA è fissata a 1.150 EURO PER DIAMANTE.

Le offerte dovranno essere inviate in busta chiusa con la dicitura “non aprire – asta vendita diamanti” e consegnate all’Ufficio Protocollo dell’AOU AL entro le ore 12 del 22 novembre 2024. È possibile consegnarle a mano, tramite raccomandata, o inviarle via PEC a [email protected]. Ogni busta deve includere la domanda di partecipazione e l’offerta economica separata, completa di documenti d’identità. Sarà possibile VISIONARE I DIAMANTI FINO AL 15 NOVEMBRE previo appuntamento con la dott.ssa Antonella Foddis telefonando al numero 0131-206903 oppure inviando una mail a [email protected]

Il PAGAMENTO dell’offerta aggiudicata dovrà avvenire ENTRO 7 GIORNI dall’assegnazione tramite versamento su conto aziendale, con ritiro successivo del bene. Per ulteriori dettagli e la documentazione completa, è possibile consultare il bando disponibile al link: https://trasparenza.ospedale.al.it/media/21/download .