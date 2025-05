Striscia di Gaza, nuovi raid israeliani, 54 morti

ROMA (ITALPRESS) – Almeno 54 persone sono state uccise a Gaza nella notte, per i pesanti bombardamenti israeliani nella Striscia. Lo rende noto il quotidiano israeliano Haaretz.

In particolare, le Idf hanno colpito Jabalya e Beit Lahiya, nel nord dell’enclave, dove è stata colpita una scuola da poco riconvertita in rifugio per i palestinesi sfollati. Lì i militari hanno abcge effettuato vari arresti. Bombardamenti e attacchi ad Al Qarara, a nord di Khan Yunis, nel sud della Striscia, e attacchi contro tende.

– foto Ipa agency –

(ITALPRESS).