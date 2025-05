Casale Monferrato: prorogata al 2 giugno la mostra su Bistolfi al Museo Civico

Sarà visitabile fino a lunedì 2 giugno 2025 la mostra “La Bellezza liberata. Leonardo Bistolfi e gli amici divisionisti”, allestita nel Salone Vitoli del Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato. A motivare la decisione della proroga, resa possibile grazie alla disponibilità dei prestatori e al sostegno del Rotary Club, è stato il grande interesse suscitato dalla rassegna che, finora, ha registrato un riscontro significativo di pubblico e critica.

La mostra, promossa dalla Città di Casale e dal Rotary Club, in collaborazione con Fondazione De Ferrari e Comune di Rosignano Monferrato, ha posto al centro l’opera di Bistolfi e il suo dialogo con i grandi maestri del Divisionismo, proponendo un inedito percorso tra pittura, scultura e grafica e mettendo in luce i rapporti tra Bistolfi e artisti come Morbelli, Pellizza da Volpedo, Segantini e Grubicy.

ORARI – giovedì: 8,30-12,30 – 14,30-16,30

venerdì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali: 10,30–13 e 15-18,30

ultimo ingresso: 30 minuti prima della chiusura

INFO – www.comune.casale-monferrato.al.it/labellezzaliberata