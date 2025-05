Scontri in Libia, un battaglione neutrale per garantire la tregua a Tripoli

ROMA (ITALPRESS) – Una formazione della 53^ Brigata Indipendente e del 166° Battaglione è stata schierata a Tripoli per monitorare l’accordo di cessate il fuoco. Le unità delle “Forze neutrali” hanno iniziato a schierarsi lungo le linee del fronte tra le parti in conflitto nella capitale Tripoli. Secondo i media libici, questo passo rientra nell’attuazione e nel follow-up dell’accordo di cessate il fuoco raggiunto di recente per contenere l’escalation armata nella capitale libica. La “Formazione neutrale” comprende la 53^ Brigata indipendente, il 166° Battaglione, la Forza di supporto nazionale e le Forze dell’ordine del Ministero degli interni del Governo provvisorio di unità nazionale. Queste formazioni avevano il compito di posizionarsi nelle aree di tensione per garantire il mantenimento della tregua e disinnescare eventuali nuovi scontri. Queste forze sono state avvistate dispiegate sull’isola di Madar, uno dei siti più importanti teatro di violenti scontri di due giorni fa tra la Forza di deterrenza, un’unità incaricata di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, e la 444^ Brigata di combattimento. La Forza di deterrenza è subordinata al Consiglio presidenziale libico ed è un’agenzia di sicurezza specializzata nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, mentre la 444^ Brigata di combattimento è subordinata al Ministero della Difesa del Governo di unità nazionale. La vita a Tripoli ha gradualmente ripreso a scorrere in diversi quartieri della capitale, in un clima di cauta calma, mentre le parti in conflitto continuano a rispettare l’accordo di cessate il fuoco.

