Torino: tutto pronto per la ‘Final Six di Ginnastica Ritmica’, domani dalle 10 al Pala Gianni Asti

Domani, sabato 17 maggio, il Pala Gianni Asti di Torino ospiterà le Final Six del Campionato Nazionale di Serie A1 di ginnastica ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good, che vedrà in pedana le migliori 6 squadre italiane per la conquista dello scudetto, unitamente alle sfide play-off e play-out delle serie cadette. L’organizzazione dell’evento è affidata ancora una volta all’Eurogymnica Torino, vera e propria eccellenza del territorio, guidata dal presidente Luca Nurchi, dal ds Marco Napoli e dalla dt Tiziana Colognese, grazie al sostegno di Regione Piemonte e al patrocinio dei Comuni di Torino e Settimo Torinese.

Le squadre qualificate per la finale scudetto sono ASU Udine, Motto Viareggio, Armonia d’Abruzzo Chieti, Ginnastica Fabriano, Milanese Forza e Coraggio e San Giorgio ’79 Desio. La competizione si preannuncia particolarmente avvincente e offrirà, probabilmente, uno spettacolo imperdibile.

La kermesse sarà impreziosita dalla presenza della Squadra Nazionale Italiana, le Farfalle, reduci dai primi grandi successi internazionali con Oro e Bronzo ottenuti a Baku in European Cup, alla loro 1^ uscita pubblica con la nuova allenatrice, Mariela Pashalieva.

Davanti al pubblico torinese ci sarà anche la Squadra Nazionale Junior, l’Italbaby, di casa dallo scorso settembre a Settimo Torinese sotto la guida di Eurogymnica Torino e di Tiziana Colognese, insieme ad Elisa Vaccaro, che, proprio in Azerbaijan hanno ottenuto l’Argento con le 10 clavette.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili direttamente al Pala Gianni Asti a partire da 2 ore prima dell’inizio dell’evento. Per info chiamare il 335-7852509.

Sofia Raffaeli (credits agati_ferraro FGI)