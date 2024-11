L’Ospedale di Alessandria premiato per l’eccellenza nella cura dell’ictus acuto

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria (AOU AL) ha ricevuto un importante riconoscimento in occasione del convegno ISA-AII Angels – La rete ictus in Piemonte, svoltosi a Torino il 4 ottobre. Questo evento, organizzato dall’Associazione Angels, ha premiato gli ospedali italiani ed europei che si distinguono per l’efficienza e la tempestività nella gestione dei pazienti colpiti da ictus ischemico.

Il premio, ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra la Struttura Complessa di Neurologia, il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) e la Radiologia dell’AOU AL, rappresenta un riconoscimento per l’impegno quotidiano nell’assistenza ai pazienti affetti da ictus. In particolare, è stato conferito per la capacità di fornire cure immediate e di alta qualità ai pazienti in fase acuta.

A ritirare il premio sono state Delfina Ferrandi, Direttore della SC Neurologia, la dottoressa Chiara Prevost, Responsabile della Stroke Unit e l’infermiera della Stroke Unit Federica Zoccola. Tutte hanno sottolineato l’importanza della formazione continua e della collaborazione interdisciplinare tra le unità operative coinvolte, indispensabili per garantire risultati eccellenti nella gestione dell’ictus.