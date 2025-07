‘Movie Tellers’ in Piemonte, 2 tappe in provincia: il 3 luglio a Valenza, il 4 a Novi Ligure

Nel mese di luglio arriverà la produzione filmica piemontese indipendente (4 lungometraggi, 4 documentari, 17 cortometraggi) distribuiti in 25 città delle 8 province regionali, dando vita ad una ricca rassegna di 27 appuntamenti e 123 proiezioni totali, con il sostegno della Regione Piemonte alla valorizzazione delle sale cinematografiche.

Ciascun incontro inizia alle 18 con il blocco pomeridiano (1 corto+1 documentario); poi la degustazione di prodotti enogastronomici locali, in collaborazione con Ij Pastè ‘d Carignan e Cascina Rosoleto di Villastellone; alle 20.45 parte la serata con 1 corto muto musicato dal vivo, 1 altro lavoro breve in collaborazione con il Torino Film Festival e il lungometraggio di fiction.

PREZZI – programma completo 7€ (ridotto 5€); blocco pomeridiano 4€ (3€ ridotto); blocco serale 4€ (3€ ridotto). Aperitivo su prenotazione.

GIOVEDÌ 3 LUGLIO – VALENZA – Cineteatro Sociale (corso Giuseppe Garibaldi, 58)

Ore 18 | Choices&Changes (Italia, 2024, 24’) di Miriam Muraca

Ore 18.30 | The Lost Legacy of Tony Gaudio (Italia, 2024, 52’) di Alessandro Nucci

Ore 20 | Degustazione a cura de Ij Pastè ‘d Carignan

Ore 20.45 | Film muto con musica dal vivo: Raggio di sole (Italia, 1912, 13’) di Arrigo Frusta

Ore 21.15 | Sguardi puri – Corti TFF: 42 passi sul tappeto rosso (3’) di lenia Carletto e Rebecca Francesca La Marmora

Ore 21:30 | Onde di terra (Italia, 2024, 110’) di Andrea Icardi

OSPITE: Cristiano Lo Mele (Autore delle musiche di Choices&Changes)

VENERDÌ 4 LUGLIO – NOVI LIGURE – Cinema Moderno (via Nicolò Girardengo, 42)

Ore 18 | Mefite (Italia, 2024, 14’) di Beatrice Surano

Ore 18.20 | La luna sott’acqua (Italia/Slovenia, 2023, 75’) di Alessandro Negrini

Ore 20 | Degustazione a cura de Ij Pastè ‘d Carignan

Ore 20.45 | Film muto con musica dal vivo: Un posto di vacanza (Italia, 2025, 13’) di Giovanni Astorino e Francesco Pellegrino

Ore 21.15 | Sguardi puri – Corti TFF: 42 passi sul tappeto rosso (3’) di lenia Carletto e Rebecca Francesca La Marmora

Ore 21.30 | Sulla terra leggeri (Italia, 2024, 95’)di Sara Fgaier

OSPITE: Beatrice Surano (regista)

La luna sott’acqua di Alessandro Negrini