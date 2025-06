Martedì 1° luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Carl Lewis (1961), Usa, ex-atleta.

vinse 9 Ori e 1 Argento Olimpici, 8 Ori, 1 Argento, 1 Bronzo Mondiali, 2 Ori, 1 Bronzo Panamericani. Il culmine lo raggiunse ai Giochi di Los Angeles ’84, dove vinse 100, 200, 4×100 e salto in lungo, specialità quest’ultima in cui si impose in 4 Olimpiadi di fila: ’84, ’88, ’92 e ’96.