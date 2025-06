‘Fabbriche Aperte Lab’, sabato 21 giugno visita alla Syensqo di Spinetta Marengo. In bus

Per il 3° anno consecutivo Syensqo rilancia Fabbriche Aperte Lab, il ciclo di appuntamenti che apre le porte dello stabilimento industriale di Spinetta Marengo alla cittadinanza, con nuove occasioni di scoperta, dialogo e approfondimento. Al centro dell’iniziativa, la volontà di rendere accessibili e comprensibili le attività del sito produttivo, raccontando da vicino i processi industriali, la ricerca sui materiali innovativi, l’impegno per la salute e la tutela dell’ambiente.

Un’opportunità unica per conoscere dall’interno uno dei principali poli della chimica avanzata in Italia: oltre 35 famiglie di prodotti e più di 1.500 formulazioni danno vita a una vasta gamma di polimeri speciali impiegati in applicazioni per l’industria aerospaziale, dei trasporti, medica, petrolifera, elettronica, dei cavi, così come in settori rivolti alle energie alternative, per la produzione di impianti fotovoltaici, celle a combustibile e batterie al litio di nuova generazione per la mobilità del futuro.

INFO: www.syensqo.com

Si inizia sabato 21 giugno con Fabbriche Aperte by BUS. I materiali del futuro. Viaggio nell’industria della chimica avanzata: un tour guidato a bordo di un autobus attraverso impianti e reparti, condotto direttamente dal team Syensqo. Un itinerario immersivo, gratuito e aperto su prenotazione, con accesso al sito in Piazzale Donegani 5/6 a Spinetta Marengo alle ore 10.

Il 2° appuntamento sarà mercoledì 9 luglio con la visita al Centro di Ricerca Syensqo di Bollate, alle porte di Milano. Un viaggio di andata e ritorno in pullman, con partenza da Spinetta alle ore 15.30, per scoprire dove nascono le soluzioni più avanzate della chimica del futuro, partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria.

In autunno il programma proseguirà con altri incontri dedicati ai temi di tutela ambientale, salute e monitoraggio.