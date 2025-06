Musica: domani, 20 giugno, esce il nuovo singolo della poliedrica artista Beamakk

“You drive my crazy” è il nuovo singolo della talentuosa BEAMAKK e sarà pubblicato dall’ etichetta Lungomare srl il 20 Giugno. Il brano sarà distribuito da Pirames International e disponibile sulle maggiori piattaforme digitali da venerdì 20 Giugno, il PRESAVE lo trovate a questo link: https://pirames.lnk.to/YouDriveMeCrazy

BEAMAKK racconta il brano attraverso queste parole: “You drive me crazy” è un brano che segna un cambiamento personale importante nella mia vita: è solare, energico e consapevole. Parla di un amore unilaterale, sofferto e desiderato. Parlo di questo proprio perché ho superato un momento buio della mia vita e ora ciò che voglio è solo vivere nella luce”.

BIOGRAFIA – BeaMakk, classe 2003 é una cantautrice e attrice nata a Como e trasferitasi a Milano. Formatasi tra il Teatro Sociale di Como, l’Accademia Europea della Musica a Erba e il Centro Sperimentale di Cinematografia a Milano; nel 2020 BeaMakk inizia a pubblicare video comici e di canto su TikTok, arrivando nel 2025 a contare quasi 1.250.000 followers tra Tik Tok, Instagram e YouTube.

Per le sue attività l’artista è supportata dallo studio di produzione Musica e Rivoluzione e dall’ etichetta discografica Lungomare srl. L’ artista è al suo terzo singolo dopo “Fermo Immagine” e “Stasera che fai”: cantare è la sua passione e la musica il suo sogno. La musica di BeaMakk è spontanea, solare e piena di vita. “You Drive Me Crazy” è il nuovo singolo prodotto da Massimo Calabrese e Marco Lecci per Musica e Rivoluzione, realizzato insieme a Valerio Calisse.

INSTAGRAM: bea.makk

TikTok: beatrice.macconi

YouTube: youtube.com/beatrice.macconi