Documentario e dibattito sui padri separati: mercoledì 30 alle 21 alla parrocchia di San Michele

Domani sera alle ore 21, presso il Centro Polifunzionale ACLI di San Michele, in via Remotti 43 ci sarà la presentazione del documentario “Adotta un padre”. L’incontro, organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Alessandria insieme a Buzzblog (www.buzzz.blog), consiste in una video-proiezione sul tema dei padri separati, cui seguirà un dibattito. I padri separati in Italia sono 5 milioni e 800.000 di loro vivono in condizioni di povertà: “Adotta un padre” è un documentario che accende i riflettori sulla situazione. VIDEO: https://youtu.be/zlZs4O003jI?si=OxQc05yHGWS6yxSX

LE PAROLE – Così Piercarlo Fabbio, presidente provinciale MCL Alessandria: “Si tratta di una problematica che tende ad essere sopita e che, non sempre, trova riscontro nell’interesse di un’opinione pubblica lontana dall’essere informata correttamente sul tema. MCL ha voluto, insieme al filmmaker Walter Zollino, organizzare questo secondo incontro a San Michele, dopo quello di qualche mese fa alla Gambarina, proprio perché l’idea di realizzare una serie di mini alloggi per padri separati in difficoltà ed in emergenza abitativa, era proprio venuta a Mons. Ivo Piccinini e all’allora Vescovo Versaldi tra il 2010 e il 2011. La parrocchia di San Michele aveva già messo a disposizione una parte della ristrutturata Cascina Vescova. Ma, purtroppo, non se ne fece nulla”.

L’ex sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabbio

LA SERATA – Proiezione e dibattito 30 luglio 2025 ore 21 – Centro Polifunzionale ACLI di San Michele, via Remotti 43 Alessandria. Ore 21 – Introduce: Mons. Ivo Piccinini, parroco di San Michele – Saluti: Piercarlo Fabbio – Presidente Provinciale MCL Alessandria • Inizio proiezione ore 21:15 • Inizio dibattito ore 21.45 Partecipano: Marco Mazzoni, vicepresidente MCL – Manuela Lessio, Avvocato penalista – Luigi Ronzulli, Cascina Solidale – Walter Zollino, autore e fondatore di Buzzz Blog – Moderatore: Luigi Manzini, Svegliati Alessandria.

Il salone della parrocchia di San Michele