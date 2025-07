Musica: ‘Kokoro’, il nuovo album di Veronica Mereu, su tutte le piattaforme digitali

La radice è giapponese: Kokoro vuol dire “Cuore e mente”. L’album della cantautrice cagliaritana Veronica Mereu è disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 luglio.

Il disco, già uscito nel suo formato fisico CD per l’etichetta toscana Radici Music Records, rappresenta il 1° lavoro in studio dell’artista che ha scritto testi e musiche, lavorando anche alla produzione artistica e agli arrangiamenti insieme al musicista e produttore Simone Belfiori.

KOKORO: https://bfan.link/kokoro-1

I TEMI E L’ISPIRAZIONE – L’album Kokoro contiene 11 brani in italiano, inglese e francese e nasce da un’esigenza narrativa ed espressiva dell’artista che mescola storie quotidiane o di fantasia, traendo ispirazione da alcuni elementi autobiografici e riflettendo su temi universali che esplorano le varie sfumature dell’amore, dalla complessità alla bellezza delle relazioni affettive. Il disco è un viaggio emozionale delicato ed intenso, con un taglio introspettivo, talvolta spirituale, e con riferimenti alla natura (“Passione eterna”, “Can you feel it”, “Perdere te”), in cui si dà spazio ai momenti di critica e di riflessione a tema sociale contro violenza, ingiustizie, ipocrisie e contraddizioni della società (“La Mosca”, “Libera”).

LE COMPOSIZIONI – L’eclettica Veronica Mereu si distingueno per la fusione tra vari stili e generi musicali che rivelano la sua formazione: pianista classica e docente di pianoforte, Veronica è artista versatile, con performance maturate negli anni, in diversi ambiti artistici, da pianista o da cantante, solista o con ensemble vocali.

IL DISCO – Si distingue per la sua libertà espressiva, sia nella presentazione dei temi che nei generi musicali, svincolato dalle attuali logiche commerciali e volto esclusivamente alla pura espressione dell’artista, quella più autentica, in equilibrio tra razionalità ed intuizione e quindi tra mente e cuore.

IL GENERE MUSICALE – Ascoltare Kokoro significa intraprendere un viaggio sonoro, passando per una nutrita varietà di generi musicali: una fusione tra Pop e Canzone d’Autore, predominanti nell’album, con influenze di Jazz Manouche, evidente nel brano francese “Bonbon”, e richiami Folk nel brano “La Mosca” e le sonorità Elettro Pop di “Libera”. Senza dimenticare l’atipico Funky-Blues nell’inaspettato ed esplosivo “Cuore compostabile”, il Pop-Soul-Funky di “Enjoy it” e l’acustico ed intimo “Perdere te”, ricco di archi.

CREDITI – ‘Kokoro’ è stato registrato a Cagliari (Jane Studio) da Marti Jane Robertson e Michele Giuseppe Rovelli, e a Quartu S.Elena (RadonLab Studio) da Simone Belfiori. Mix e Mastering di Marti Jane Robertson.

INFO – Instagram: veronicamereu.music – Spotify: https://shortifyme.co/iA9fx – YouTube: https://www.youtube.com/@MereuVeronica – Email: [email protected]

Prenotazioni copia CD: [email protected]