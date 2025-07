Comune di Alessandria: i trattamenti anti-zanzare straordinari attorno alla città

Dopo gli interventi anti-zanzare adulte, effettuati nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 luglio in alcune aree verdi (parco Carrà, parco dell’Amicizia, piazza Mentana, piazza Villa, forte Guercio, parco Ariosto, parco Paolo Sacco, forte Acqui), questa settimana partiranno quelli straordinari svolti da IPLA spa, inseriti in un più ampio piano di contrasto, in continuità con le azioni invernali (4 cicli) effettuate in 4 quartieri di Alessandria, per ridurre la popolazione di zanzare Culex, responsabili del fastidio urbano e potenziali vettori di virus. I risultati sono già visibili, con un calo significativo della presenza di zanzare Culex in città con l’arrivo dell’estate.

Le nuove attività estive si concentreranno sulla riduzione di zanzare migratorie, provenienti soprattutto dalle zone risicole della Lomellina, mediante una barriera protettiva attorno al perimetro urbano. Una modalità innovativa che coprirà una tratta di circa 27 km e renderà Alessandria capofila a livello nazionale. I trattamenti saranno effettuati nelle ore di maggiore attività delle zanzare migratorie (Aedes caspius), ovvero da 10 minuti prima del tramonto fino a 50 minuti dopo. Per la disinfestazione verranno usate sostanze naturali senza ripercussioni su salute pubblica e ambiente.

INTERVENTI PREVISTI – 1) Colline a sud di Alessandria (via Sabbione, Valmadonna, Betania, strada Serra, via Bricchi, Pietra Marazzi, Rivarone). 2) Pianura a nord-est di Alessandria (Piovera, Lobbi, Castelceriolo, ponte Bormida). I trattamenti verranno ripetuti fino a 15 volte durante l’estate.