‘Settimane musicali internazionali’: domenica a Lerma il concerto del duo Arena-Munafò

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.30, la rassegna ‘Settimane musicali internazionali’ farà tappa a Lerma, presso la Sala Polifunzionale, con il concerto Omaggio alla musica francese dell’800. Un appuntamento dedicato al fascino del repertorio romantico, nel quale violino e pianoforte accompagneranno il pubblico attraverso le melodie, le atmosfere e l’intensità espressiva di 3 grandi compositori: Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns e César Franck.

Protagonista sarà il Duo Arena–Munafò, formato da Antero Arena (violino) e Maria Assunta Munafò

(pianoforte). Costituitosi nel 1992, il Duo ha al suo attivo oltre 500 concerti e si è esibito in importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero, raccogliendo consensi di critica e di pubblico. Un percorso artistico condiviso da oltre 30 anni, riconosciuto anche attraverso il Premio Musica 2010, intitolato a Nunzio Freni, e il Premio Antonello da Messina, ricevuto nel 2012 per la sezione musica.

Il programma sarà costruito attorno al dialogo tra violino e pianoforte, un incontro capace di unire cantabilità, ricchezza armonica e slancio virtuosistico.

CREDITI – La rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.