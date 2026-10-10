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‘Settimane musicali internazionali’: domenica a Lerma il concerto del duo Arena-Munafò

DiRaimondo Bovone

Ott 10, 2026 , , , , ,
Il duo Arena-Munafò

Domenica 11 ottobre, alle ore 17.30, la rassegna ‘Settimane musicali internazionali’ farà tappa a Lerma, presso la Sala Polifunzionale, con il concerto Omaggio alla musica francese dell’800. Un appuntamento dedicato al fascino del repertorio romantico, nel quale violino e pianoforte accompagneranno il pubblico attraverso le melodie, le atmosfere e l’intensità espressiva di 3 grandi compositori: Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns e César Franck.
Protagonista sarà il Duo Arena–Munafò, formato da Antero Arena (violino) e Maria Assunta Munafò
(pianoforte). Costituitosi nel 1992, il Duo ha al suo attivo oltre 500 concerti e si è esibito in importanti stagioni concertistiche in Italia e all’estero, raccogliendo consensi di critica e di pubblico. Un percorso artistico condiviso da oltre 30 anni, riconosciuto anche attraverso il Premio Musica 2010, intitolato a Nunzio Freni, e il Premio Antonello da Messina, ricevuto nel 2012 per la sezione musica.
Il programma sarà costruito attorno al dialogo tra violino e pianoforte, un incontro capace di unire cantabilità, ricchezza armonica e slancio virtuosistico.

CREDITI – La rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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