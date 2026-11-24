ROMA (ITALPRESS) – Ha provato a evitare l’intervento fino all’ultimo ma alla fine si è arreso. Jannik Sinner conferma di essersi sottoposto oggi a Turku, in Finlandia, a un piccolo intervento chirurgico al ginocchio destro per migliorare le condizioni della sua bandelletta ileotibiale. Il campione altoatesino, operato dal professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico, è fermo da metà luglio, dalla finale vinta a Wimbledon, e “negli ultimi mesi, insieme al mio team, abbiamo provato di tutto per curare il mio infortunio senza ricorrere a un intervento chirurgico – le sue parole – Dopo alcuni progressi molto incoraggianti nella fase iniziale, purtroppo il mio ginocchio non ha reagito come tutti speravamo. Per questo motivo oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della mia bandelletta ileotibiale. Mi manca davvero molto stare in campo e ora inizierò il percorso di recupero insieme al mio team”. Nessuna previsione sul ritorno in campo, di certo Sinner dovrà rinunciare al “Six Kings Slam” di fine dicembre contrariamente a quanto aveva annunciato nelle scorse settimane, oltre a saltare l’inizio della stagione 2027 sul cemento australiano. Probabile che per rivederlo in azione bisognerà aspettare la terra rossa, con l’azzurro che dovrebbe saltare anche i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).