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ACLI: gli stranieri disabili e l’iscrizione al SSN

DiRaimondo Bovone

Ott 11, 2026 , , , ,

Una sentenza della Corte Costituzionale riconosce una tutela importante per le persone straniere che, a seguito di riconoscimento di un trattamento di inabilità, hanno perso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro o famiglia e hanno ottenuto un permesso per residenza elettiva.
Questo permesso non è incluso nella lista dei permessi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tale esclusione, secondo la Corte Costituzionale, non sarebbe corretta in quanto la persona perderebbe l’assistenza sanitaria gratuita proprio nel momento in cui ha bisogno di cure. Il diritto può riguardare la persona straniera già titolare di un permesso per lavoro o famiglia, poi convertito in residenza elettiva a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile.
Prima di presentare richiesta all’ASL, meglio verificare e preparare i documenti in proprio possesso: passaporto, titolo di soggiorno, domanda di pensione di inabilità e certificato medico.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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