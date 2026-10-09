Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: la Juve Next Gen torna in campo ad Arzignano, poi 2 partite in casa

DiRaimondo Bovone

Ott 9, 2026
Lo stadio 'Dal Molin' di Arzignano può ospitare 1.671 spettatori

La Next Gen di Brambilla torna in campo dopo la sosta nazionali (14 giorni), facendo i conti con una classifica deficitaria: 16° posto con 6 punti (1 vinta, 3 pareggi, 3 perse, gol 7-13), peggior difesa del girone insieme all’Alcione. L’imperativo è rialzare la testa, fare punti e risalire. Per questo ci sono 3 partite in 10 giorni: dopo la trasferta ad Arzignano di domani (17.30), doppio impegno casalingo con Lumezzane, martedì 13 (recupero, ore 16) e Renate, lunedì 19 (ore 20.30). Per la statistica, la baby-Juve non ha fatto punti con i giallo-azzurri vicentini nei 2 precedenti giocati (con Brambilla in panchina).
Il primo avversario è l’Arzignano Valchiampo, giovane sodalizio nato nel 2011, con la fusione del Garcia Moreno Arzignano con il Chiampo, e portatore della tradizione dell’AC Arzignano, fondato nel 1920. La classifica presenta la formazione vicentina al 5° posto con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 2 perse, gol 12-9), reduce da un periodo positivo con 10 punti nelle ultime 4 gare (3 vinte e 1 pari). L’allenatore è Daniele Di Donato (49), al 3° anno in panchina, 2° di fila dopo il ’18-’19, che schiera la squadra col 3-4-1-2.
Si gioca domani, sabato 10 ottobre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Tommaso Dal Molin’ di Arzignano.

PRECEDENTI – Sono 2, risalenti alla stagione ’22-’23: doppia vittoria dell’Arzignano, 2-1 in casa (6′ Muharemovic, 86′ Barba, 90′ Antoniazzi) e 1-0 al Moccagatta (29′ Bordo).

ARBITRO – Bruno Tierno di Sala Consilina
ASSISTENTI – Pasquale Gatto di Lamezia Terme e Marco Colazzo di Casarano
QUARTO UFFICIALE – Andrea Terribile di Bassano del Grappa
OPERATORE FVS – Leonardo Tesi di Padova

La postazione FVS sta a centrocampo, fra le 2 panchine

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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