Serie C, girone A: la Juve Next Gen torna in campo ad Arzignano, poi 2 partite in casa

La Next Gen di Brambilla torna in campo dopo la sosta nazionali (14 giorni), facendo i conti con una classifica deficitaria: 16° posto con 6 punti (1 vinta, 3 pareggi, 3 perse, gol 7-13), peggior difesa del girone insieme all’Alcione. L’imperativo è rialzare la testa, fare punti e risalire. Per questo ci sono 3 partite in 10 giorni: dopo la trasferta ad Arzignano di domani (17.30), doppio impegno casalingo con Lumezzane, martedì 13 (recupero, ore 16) e Renate, lunedì 19 (ore 20.30). Per la statistica, la baby-Juve non ha fatto punti con i giallo-azzurri vicentini nei 2 precedenti giocati (con Brambilla in panchina).

Il primo avversario è l’Arzignano Valchiampo, giovane sodalizio nato nel 2011, con la fusione del Garcia Moreno Arzignano con il Chiampo, e portatore della tradizione dell’AC Arzignano, fondato nel 1920. La classifica presenta la formazione vicentina al 5° posto con 14 punti (4 vinte, 2 pari, 2 perse, gol 12-9), reduce da un periodo positivo con 10 punti nelle ultime 4 gare (3 vinte e 1 pari). L’allenatore è Daniele Di Donato (49), al 3° anno in panchina, 2° di fila dopo il ’18-’19, che schiera la squadra col 3-4-1-2.

Si gioca domani, sabato 10 ottobre, alle ore 17.30, allo stadio ‘Tommaso Dal Molin’ di Arzignano.

PRECEDENTI – Sono 2, risalenti alla stagione ’22-’23: doppia vittoria dell’Arzignano, 2-1 in casa (6′ Muharemovic, 86′ Barba, 90′ Antoniazzi) e 1-0 al Moccagatta (29′ Bordo).

ARBITRO – Bruno Tierno di Sala Consilina

ASSISTENTI – Pasquale Gatto di Lamezia Terme e Marco Colazzo di Casarano

QUARTO UFFICIALE – Andrea Terribile di Bassano del Grappa

OPERATORE FVS – Leonardo Tesi di Padova

La postazione FVS sta a centrocampo, fra le 2 panchine