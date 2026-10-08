‘Francesco ad Alessandria’, oltre 2 ore di storia e musica al Museo della Gambarina

Oltre 2 ore di spettacolo, tra racconto storico, canto e musica, hanno accompagnato il pubblico alla riscoperta del legame fra San Francesco e Alessandria. Domenica 4 ottobre, alle ore 17, il Museo etnografico «C’era una volta» della Gambarina ha ospitato «Francesco ad Alessandria – Le pietre, la parola, il canto», organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, dall’Associazione Amici del Museo della Gambarina e dal Conservatorio «Antonio Vivaldi», con il patrocinio del Comune di Alessandria, in occasione degli 800 anni della morte del santo.

Piercarlo Fabbio

L’EVENTO – Dopo i saluti iniziali di Paola Scaffino (Museo della Gambarina), l’ex-sindaco Cuttica di Revigliasco ha introdotto l’incontro, ricordando recupero e restauro della chiesa di San Francesco. La storia della chiesa, scritta e letta da Piercarlo Fabbio, ha preso avvio dall’Alessandria del Duecento e dalla tradizione del passaggio di Francesco in città, con la nascita della comunità francescana.

Ad accompagnare il racconto sono state le musiche scelte dalla professoressa Elena Bakanova ed eseguite da alcuni dei suoi allievi, sulle note di Liszt, Suter e Malipiero, insieme alle canzoni di Endrigo, Branduardi e Ortolani. Protagonisti delle esecuzioni, accolte da calorosi applausi, sono stati Matilda Elia e Zhang Mengmeng, soprani; Letizia Franco, mezzosoprano; Tian Xiaoshu, tenore; Wang Xudong, baritono. Al pianoforte Omar Al Deek e alla chitarra Matteo De Carolis. Il dialogo fra la voce narrante e le esecuzioni musicali ha dato continuità all’intero spettacolo, unendo la memoria delle pietre alla parola e al canto.

MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI – Unione Provinciale di Alessandria – via Tripoli 17, 15121 Alessandria – Tel./fax 0131260459 – [email protected]