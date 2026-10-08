Arriva ad Alessandria il ‘VEG FESTIVAL’: sabato 10 e domenica 11 ottobre nei Giardini di corso Crimea

Due giorni per scoprire, assaggiare e lasciarsi sorprendere dal cibo vegano.

Procom e Confesercenti portano ad Alessandria VEG FESTIVAL, nuovo evento in sinergia con Vegorà Events, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in corso Crimea, i Giardini davanti a piazza Garibaldi si trasformeranno in un piccolo universo vegetale fatto di street food, dolci, artigianato etico e bevande cruelty-free. Un evento tutto dedicato all’alimentazione vegetale, alla sostenibilità e alla cultura del rispetto. INGRESSO LIBERO. Giardini 100% vegan. Orario 8-19.

Sabato 10 gli stand della somministrazione di food & beverage resteranno aperti fino alle ore 22, per offrire anche un momento serale di degustazione. Un’occasione per assaggiare lo street food totalmente vegetale, dolci e salati, birre e vini vegani: VEG FESTIVAL si presenta come un piccolo universo variegato, capace di raccontare il veganismo in modo accessibile e concreto.

Essere vegani è molto più che ciò che si mette nel piatto. Spesso è proprio dal piatto che si inizia. Infatti, nei 2 giorni, oltre alla parte espositiva si terranno, anche momenti di divulgazione, incontrando professionisti della salute, con show-cooking e approfondimenti tematici.

L’approfondimento sui temi Veg e sostenibilità ambientale si svolgeranno nella Sala del Broletto a Palatium Vetus, sempre grazie all’ospitalità e alla proficua collaborazione con la Fondazione CRAL.

INSTAGRAM – E’ attiva la pagina dell’evento e si invita il pubblico a seguire il Festival: https://www.instagram.com/alessandria_vegfestival?tkn=YnQzNXV1dXRrMXJ4&utm_source=ig_contact_invite