Domenica 22 novembre, alle ore 17.30, le Settimane Musicali Internazionali faranno tappa a Pasturana, piccolo borgo collinare a pochi chilometri da Novi Ligure. La Sala Europa del Comune ospiterà ‘Il giuoco delle coppie’, concerto inserito nel programma della Settimana della Cultura di Pasturana. Protagonista dell’appuntamento sarà il Quartetto Marsyas, tra i vincitori della prima edizione della Call for Chamber Music, organizzata dall’Associazione Musica e Cultura Pentagramma.

La Rassegna, inserita nel Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero della Cultura, è

realizzata anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

QUARTETTO MARSYAS – Il Quartetto Marsyas è un ensemble cameristico di clarinetti, nato nel 2023 presso il Conservatorio Achille Peri di Reggio Emilia, composto da: Francesco Carasi (clarinetto e corno di bassetto), Gabriele Faustini (clarinetto e clarinetto piccolo), Andrea Marenghi (clarinetto) e Serena Pattacini (clarinetto e clarinetto basso). Con questa prima assoluta, il Quartetto Marsyas porta a Pasturana una nuova pagina del repertorio a cui si dedica fin dalla sua nascita.

Il Quartetto Marsyas