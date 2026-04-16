Al Teatro Alessandrino le musiche da Oscar per la ricerca in Pediatria, sabato 18 aprile alle 21

La grande musica da film incontra la solidarietà, in una serata pensata per coinvolgere il pubblico attraverso il fascino senza tempo delle colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema. Sabato 18 aprile, alle ore 21, il Teatro Alessandrino ospiterà “Sinfonie da Oscar”, evento organizzato da Primafila Spettacoli a sostegno di Solidal per la Ricerca.

Biglietti in prevendita su Ticketone.it.

INFO – Primafila Spettacoli, via Milano 174, Alessandria – Tel.: 347-8347584 – email: [email protected] .

Protagonisti della serata saranno i Beggar’s Farm, insieme all’Orchestra del Liceo Musicale di Alessandria, diretta dal maestro Enrico Pesce, in un viaggio musicale attraverso alcune delle composizioni più amate e riconoscibili del grande schermo. Il programma proporrà infatti le più celebri colonne sonore premiate o candidate agli Oscar, rendendo omaggio a maestri indiscussi come Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, Howard Shore e molti altri.

Si rinnova quindi la collaborazione tra Primafila e Solidal per la Ricerca: parte del ricavato dello spettacolo andrà a sostenere il progetto di ricerca CORA, condotto dalla Cardiologia Pediatrica e dall’Endocrinologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Questo progetto studia un indicatore particolare, la Lipoproteina(a), per capire se può aiutare a scoprire in anticipo il rischio di malattie cardiovascolari nei bambini obesi o in sovrappeso. Attraverso esami del sangue, ecocardiografie avanzate e l’analisi di altri marcatori biologici, i ricercatori valuteranno se livelli elevati di questo indicatore possano essere un segnale precoce di rischio. L’obiettivo finale è avviare percorsi di prevenzione personalizzati, promuovendo fin da piccoli stili di vita salutari per proteggere il cuore in futuro.

L’ingresso del Teatro Alessandrino