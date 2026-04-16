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Carcere di Torino: violente aggressioni ai poliziotti, situazione in emergenza

DiRaimondo Bovone

Apr 16, 2026 , , , , , , ,
Corridoio interno del carcere torinese

Nella mattinata di martedì, intorno alle 11, nella 10ª sezione del Padiglione C della prigione torinese, si è verificato un grave episodio di aggressione ai danni della Polizia Penitenziaria. Un detenuto marocchino (guarda caso…) con problemi psichiatrici ha aggredito l’agente di sezione con un pugno. Poi ha attaccato un altro agente, colpito durante le operazioni di trasferimento al piano terra. Entrambi i poliziotti sono stati trasportati in ospedale, poi dimessi con prognosi di alcuni giorni, mentre il delinquente è stato trasferito ad altra sezione dello stesso carcere.

Vicente Santilli

LE PAROLE – Sull’episodio è intervenuto Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del SAPPE: “Ciò che è accaduto si inserisce in un contesto estremamente critico, con un eccessivo sovraffollamento ed una carenza cronica di personale, oltre a continui lanci dall’esterno di droga e telefonini. Questa situazione rende le condizioni di lavoro sempre più difficili e rischiose”.
Il segretario generale del SAPPE, Donato Capece, ha rinnovato la richiesta di interventi urgenti a tutela degli agenti di Polizia Penitenziaria, sollecitando l’adozione di misure concrete e immediate per garantire sicurezza, dignità lavorativa e condizioni operative adeguate.

Il taser, più che mai necessario per i poliziotti carcerari

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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