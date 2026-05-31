ACLI: la proroga dell’APE Sociale 2026

La Legge di Bilancio ha confermato per l’anno 2026 di accedere all’APE Sociale per chi maturerà i requisiti richiesti nel corso dell’anno. Possono richiederla uomini e donne che abbiano compiuto 63anni e 5 mesi di età e che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione. L’importo è quello dell’assegno pensionistico calcolato al momento dell’accesso al beneficio e comunque fino ad un massimo di 1.500 euro al mese, erogato per 12 mensilità. È richiesta la cessazione dal lavoro. I requisiti di accesso devono essere validi fino all’erogazione della prestazione.

È necessario appartenere a determinate categorie: Disoccupato che abbia terminato di fruire integralmente l’indennità disoccupazione; Lavoratore caregiver che assista da almeno 6 mesi un parente convivente con handicap in situazione di gravità (Art. 3, Comma 3, Legge 104/1992); Invalido civile, invalidità pari o superiore al 74%; Lavoratore dipendente che svolge da almeno 7 anni negli ultimi 10 attività lavorative considerate gravose.

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