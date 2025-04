Mercoledì 16 aprile: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Joseph Ratzinger (1927-2022), Germania, religioso e teologo.

votò in 3 Conclavi che elessero papa Luciani, papa Wojtila e sé stesso come Benedetto XVI. E’ il primo ‘Papa emerito’ di sempre: le dimissioni dell’11 febbraio 2013 cambiarono la storia della Chiesa, che per la prima volta ebbe 2 Papi viventi. Morì in Vaticano il 31 dicembre 2022, presso il convento ‘Mater ecclesiae’.