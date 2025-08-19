Acqui Terme: successo stellare per ‘Calici di Stelle’

Una serata magica sotto le stelle ha incantato oltre 200 partecipanti, domenica 10 agosto, al Castello dei Paleologi di Acqui Terme, in occasione della 3^ edizione di ‘Calici di Stelle’, inserito nel ricco palinsesto della rassegna Acqui Wine Days. L’iniziativa, organizzata con il Comune di Acqui Terme, ha coinvolto l’Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, il Consorzio dell’Asti DOCG, il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, con il patrocinio di Alexala e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

Il Birdgarden del Castello si è trasformato in un elegante salotto all’aperto, dove i visitatori hanno potuto degustare i vini del territorio accompagnati da cestini picnic con prodotti tipici locali, godere della musica dal vivo dei The Dugongos e nella seconda parte della serata lasciarsi trasportare dalle note del concerto dell’arpista Eleonora Perolini con la voce di Annamaria Turicchi.

Grande apprezzamento anche per le visite guidate al Museo Civico e per la novità dell’edizione 2025: l’osservazione del cielo con strumenti professionali grazie alla collaborazione dell’Associazione Studi Astronomici di Acqui Terme.

LE PAROLE – Commenta Rossana Benazzo, assessore all’Agricoltura e Valorizzazione dei prodotti tipici del Comune di Acqui Terme: «Evento sold out, al punto che abbiamo chiuso le prenotazioni il giorno prima. Stiamo lavorando per crescere, con molte novità per il prossimo anno. L’obiettivo è fidelizzare i partecipanti, offrire proposte di alto livello e attirare un maggior numero di visitatori da fuori città».

Così Carlo Ricagni, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato: «Siamo entusiasti del successo di questa terza edizione, che dimostra quanto il nostro territorio sappia offrire esperienze autentiche e coinvolgenti. Ringraziamo tutti i partner e le istituzioni che hanno reso possibile questo evento, appuntamento sempre più atteso e amato».