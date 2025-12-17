Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA Teatro

Capodanno al Teatro Alessandrino con “Manera & Champagne”, poi brindisi di mezzanotte e balli

Raimondo Bovone

Dic 17, 2025

Una notte di Capodanno all’insegna della risata e dell’eleganza, con uno dei comici più amati del panorama italiano. Leonardo Manera porta in scena “Manera e Champagne”, uno spettacolo brillante, raffinato e coinvolgente, pensato per salutare il vecchio anno con leggerezza e festeggiare l’arrivo del nuovo con il sorriso. 
Attraverso monologhi inediti, personaggi irresistibili e la sua inconfondibile ironia, Manera ci accompagna in un viaggio tra le piccole e grandi follie della vita quotidiana, osservate con uno sguardo sempre attento, sincero e divertente.
Un mix di comicità intelligente e momenti di riflessione, perfetto per una serata speciale in cui lasciarsi contagiare dalla voglia di stare insieme e brindare alla vita. 
Non perdete l’occasione di vivere un Capodanno unico: risate, emozioni e, naturalmente, un brindisi finale insieme a Leonardo Manera!

INIZIO ORE 21.45

L’ingresso del Teatro Alessandrino

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

