Capodanno al Teatro Alessandrino con “Manera & Champagne”, poi brindisi di mezzanotte e balli
Una notte di Capodanno all’insegna della risata e dell’eleganza, con uno dei comici più amati del panorama italiano. Leonardo Manera porta in scena “Manera e Champagne”, uno spettacolo brillante, raffinato e coinvolgente, pensato per salutare il vecchio anno con leggerezza e festeggiare l’arrivo del nuovo con il sorriso.
Articoli correlati
Subscribe
Login
0 Commenti
Oldest
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti