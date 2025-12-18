IN EVIDENZA

Sisto “Catricalà aveva radici profonde proiettate verso il futuro”

Di

Dic 18, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Un uomo poliedrico. Un giurista straordinario, ma soprattutto una persona che aveva radici profonde, ma proiettate verso il futuro”. Lo ha detto il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, parlando di Antonio Catricalà, in occasione della quinta edizione del premio in suo onore. “La parola ‘giusto’ è una delle keyword che si attaglia perfettamente a Catricalà. Ciò che è giusto è equilibrato, con una giustizia umanizzata, in cui la cultura della norma e del tecnicismo non può essere soddisfacente per chi ama il diritto, che è la capacità di tradurre la norma in fenomeni profondamente umani”.

xl5/sat/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Righi “Catricalà ha tracciato la via a tanti giuristi”

Dic 18, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 19 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Sanità, dai medici appello contro le disuguaglianze territoriali

Dic 18, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Righi “Catricalà ha tracciato la via a tanti giuristi”

Dic 18, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 19 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Cina, investimenti nei progetti di conservazione idrica nello Xinjiang

Dic 18, 2025
IN EVIDENZA

Sisto “Catricalà aveva radici profonde proiettate verso il futuro”

Dic 18, 2025