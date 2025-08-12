Alessandria in primo piano Economia IN EVIDENZA

La Regione Piemonte sostiene famiglie e territori, 7.7 milioni alle scuole paritarie per l’infanzia

DiRaimondo Bovone

Ago 12, 2025 , , , , , ,

La Regione Piemonte ha rinnovato anche per l’anno scolastico 2024/2025 l’assegnazione di 7,7 milioni di euro per contributi a sostegno delle scuole paritarie per l’infanzia, riconoscendo la loro funzione sociale ed educativa. Le risorse sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute nell’anno scolastico appena concluso. I contributi sono assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte direttamente alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali, per ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica, per le quali il numero minimo è di 8 alunni. 

Per una precisa scelta dell’assessorato regionale, il sostegno economico è rivolto per il 75% a favore delle scuole dell’infanzia presenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, oppure nelle frazioni di Comuni più densamente popolati. Uno strumento per favorire la libera scelta educativa, ma anche per garantire la continuità di un servizio a elevata utilità per le famiglie. Sostenendo le scuole dell’infanzia, la Regione contribuisce alla sostenibilità dei costi del servizio, essenziale per venire incontro alle esigenze delle famiglie e in particolare delle donne che lavorano. Le scuole dell’infanzia paritarie ubicate nei piccoli centri e nelle frazioni sono un presidio essenziale e prezioso, che contribuisce ad arginare il crescente fenomeno della desertificazione dei territori collinari e montani.

I NUMERI – € 7.322.325,21 ai Comuni, € 377.674,23 alle Scuole – TOTALE € 7.699.999,44
Provincia di ALESSANDRIA: € 300.966,43 ai Comuni – € 99.096,66 alle Scuole – TOTALE € 400.063,09 
Provincia di ASTI: € 445.769,53 ai Comuni 
Provincia di BIELLA: € 342.524,28 ai Comuni, € 16.437,42 alle Scuole – TOTALE € 358.961,70 
Provincia di CUNEO: € 1.802.018,34 ai Comuni 
Provincia di NOVARA: € 710.184,31 ai Comuni, € 130.641,03 alle Scuole – TOTALE € 840.825,34 
Area Metropolitana di TORINO: € 3.077.529,27 ai Comuni, € 49.312,26 alle Scuole – TOTALE € 3.126.841,53 
Provincia di VERBANIA: € 508.543,43 ai Comuni, € 16.437,42 alle Scuole – TOTALE € 524.980,85 
Provincia di VERCELLI: € 134.789,62 ai Comuni, € 65.749,44 alle Scuole – TOTALE € 200.539,06 

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 12 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Camion in fiamme sull’autostrada A1, le operazioni di spegnimento

Ago 11, 2025
IN EVIDENZA

Incendio sul Vesuvio, proseguono le operazioni di spegnimento

Ago 11, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Alessandria in primo piano Economia IN EVIDENZA

La Regione Piemonte sostiene famiglie e territori, 7.7 milioni alle scuole paritarie per l’infanzia

Ago 12, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 12 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 11, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Gaza, 34 bambini arriveranno in Italia con coordinamento Palazzo Chigi

Ago 11, 2025
TOP NEWS

Meloni sente Abbas, preoccupa l’escalation militare di Israele

Ago 11, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x