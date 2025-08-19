Ospedale di Alessandria, l’importanza delle donazioni di sangue

Una ricerca condotta all’interno dell’Ospedale di Alessandria ha messo in luce un forte impegno degli operatori sanitari nella promozione della cultura della donazione di sangue. Lo studio, intitolato “Indagine sulla percezione individuale e conoscenze in merito alla donazione di sangue tra gli operatori sanitari dell’AOU di Alessandria”, e condotto dal Centro Studi di Ricerca delle Professioni Sanitarie DAIRI (CeRProS), diretto da Tatiana Bolgeo, ha coinvolto 186 professionisti di diverse discipline.

L’80,1% degli operatori, anche se non donatore, incoraggia amici e familiari a donare sangue, propensione più marcata tra le donne (85,2%) rispetto agli uomini (66,7%). Il 23,7% poi risulta donatore attivo e, tra questi, oltre due terzi (68,2%) effettua donazioni regolari almeno due volte l’anno. Particolarmente significativa è la partecipazione dei più giovani: il 43,1% degli under 35 dona regolarmente, confermando una crescente consapevolezza nelle nuove generazioni di professionisti sanitari. Lo studio ha anche rilevato un buon livello generale di conoscenze tecniche sul tema e ha individuato nella percezione soggettiva di inidoneità fisica il principale ostacolo alla donazione (40,1%), soprattutto tra le donne (49,5% contro il 13,5% degli uomini). Solo il 2,8% ha espresso timori legati a possibili conseguenze per la propria salute.

Tra le proposte emerse per incrementare ulteriormente il coinvolgimento di nuovi donatori, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di valorizzare le attività della Medicina Trasfusionale dell’AOU AL e di condividere maggiormente informazioni corrette, considerando la conoscenza elemento strategico per abbattere le barriere psicologiche e culturali.

PER DONARE – Possono donare il sangue tutti i maggiorenni di almeno 50kg, in buono stato di salute.

INFO – Segreteria della struttura lunedì-venerdì, orario 9-14, numero 0131-206417.

PER LA RICERCA – È possibile sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria direttamente al link: https://www.fondazionesolidal.it/donazioni/