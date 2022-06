Casale, Quarta di copertina: giovedì 9 e mercoledì 15 i due appuntamenti di giugno

Quarta di copertina: giovedì 9 e mercoledì 15 i due appuntamenti di giugno

Renato Bianco e Simona Martinotti i protagonisti dei due incontri letterari

Saranno Renato Bianco e Simona Martinotti i prossimi protagonisti della rassegna letteraria Quarta di copertina organizzata dall’Assessorato alla Cultura per far conoscere e scoprire scrittori e libri del panorama locale, regionale e nazionale.

Si partirà alle ore 18,00 di giovedì 9 giugno in Biblioteca Civica con l’autore di Le indagini di Assenzio, maresciallo di Stresa (Macchione Ed.), che dialogherà con l’assessore Gigliola Fracchia.

Nel libro Renato Bianco narra le vicende del maresciallo Assenzio, Comandante della Stazione Carabinieri di Stresa, che si trova impegnato a risolvere impegnativi casi di omicidi che si svolgono tra Belgirate e Stresa. Ciascuna delle quattro indagini ha vita autonoma, ma sono legate tra di loro dallo sviluppo delle vicende personali di Assenzio, e lo ritraggono anche nella vita privata, con le eterne discussioni con la moglie che, suo malgrado, si trova coinvolta nelle vicende.

Oltre alla trama del “giallo”, si trovano nell’opera testimonianze dell’importanza che ha avuto questo territorio nel corso degli ultimi due secoli: l’arte con Bistolfi, il Risorgimento con i fratelli Cairoli, il primo Yachting Club, il concorso di Miss Italia. In appendice, sono pubblicati due contributi completamente diversi: si tratta di brevi storie per lasciare un ricordo poco convenzionale della drammatica vicenda del Mottarone.

Mercoledì 15, invece, sarà la volta di Simona Martinotti, autrice di uno dei racconti raccolti nel volume Sotto Zero della collana Tutto Sotto di Neos Edizioni. Con il patrocinio del Dipartimento di Lingue e Culture Contemporanee e dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Torino, l’appuntamento sarà alle ore 18,00 in Biblioteca Civica con l’autrice e Ernesto Chiabotto, curatore della collana Tutto Sotto.

Quella raccolta nell’opera è una delle letture veloci, varie, spesso sorprendenti, che hanno lo scopo di intrattenere e se possibile stupire il lettore con soluzioni inattese presenti in Sotto Zero e in tutta la collana della Neos Edizioni.

Simona Martinotti è nata a Casale Monferrato e, dopo il diploma al Liceo Scientifico Palli, si laurea in Lingue e Letterature Straniere con indirizzo artistico all’Università di Genova. Dopo alcune esperienze lavorative come insegnante è diventata mamma di due figli e ha creato un blog, Libere Uscite. Idee per Donne in Fuga, nel quale racconta le sue gite domenicali e altri tipi di esperienze: scrive di natura, arte, luoghi particolari. Dal blog è nata l’idea del libro Libere Uscite Piemonte e in seguito di In Calabria con Elena…, entrambi editi su Amazon