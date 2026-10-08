La Fondazione CRAL ospita, il 9 e 10 ottobre, il convegno nazionale di diritto sanitario

Domani, venerdì 9 ottobre, e dopodomani, sabato 10, Alessandria ospiterà il XXIV Convegno nazionale di diritto sanitario, promosso dalla Società italiana di diritto sanitario (SoDiS), in collaborazione con la rivista ‘Corti Supreme e Salute’. Il Convegno, secondo la regola che l’Associazione si è data, a partire dal 2018, circa l’alternanza della sede dei lavori (un anno ad Alessandria, un anno presso un’altra città italiana: nel 2019 Roma, nel 2021 Milano, nel 2023 Roma, nel 2025 Milano),tornerà nel capoluogo alessandrino, dove la SoDiS è nata 15 anni fa e dove mantiene la propria sede legale ed operativa, pur avendo rafforzato negli ultimi anni la cooperazione con i centri universitari presso i quali operano i tanti studiosi che fanno parte dell’associazione.

IL TEMA – Questo convegno verterà su un tema chiave: il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sinora poco studiato dalla gius-pubblicistica e considerato prevalentemente un terreno di studio per gli economisti sanitari, per i sociologi della salute e per gli studiosi di contabilità pubblica e di scienza delle finanze. Il titolo completo del convegno è “Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, tra fabbisogni di salute e livelli essenziali di assistenza. Idee e proposte per la XX legislatura” e permette di chiarirne meglio l’interesse scientifico, culturale e pratico, venendo da intersecare delicati e importanti profili attinenti al diritto costituzionale della salute e dell’organizzazione sanitaria. Al Convegno si è accompagnata una ‘chiamata per articoli’ che ha visto pervenire una ventina di contributi, prevalentemente di giovani studiosi, i cui primi risultati verranno resi noti in occasione del Convegno nazionale.

Al centro il prof. Balduzzi e il presidente Arrobbio

LE PAROLE – Spiega Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione CRAL che ospita l’evento a Palatium Vetus: “La sanità è uno degli asset fondamentali dell’economia del nostro Paese, cardine del nostro sistema di welfare, e rappresenta un valore assoluto da preservare e difendere. Da ormai 15 anni la Società italiana di diritto sanitario, diretta dal prof. Balduzzi, ha scelto Alessandria come proprio fulcro operativo, pur muovendosi ovviamente con la sua rete di accademici ed esperti su tutto il territorio nazionale, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di sostenerne il percorso di ricerca, studi e confronto”.

Così l’ex-ministro alessandrino, prof. Renato Balduzzi: “Voglio sottolineare l’importanza dell’apporto dell’Università del Piemonte Orientale, il cui Centro di ricerche per il management sanitario continua ad essere co-promotore di queste iniziative, e la circostanza che, sin dall’inizio, presidente di SoDIS è l’avv. Gian Paolo Zanetta, direttore generale dell’Ospedale Cottolengo di Torino. In questo modo un territorio si propone come fulcro di un insieme di attività e proposte di caratura nazionale“.