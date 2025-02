Commercio, in vigore l’accordo UE-Cile

ROMA (ITALPRESS) – È entrato in vigore l’accordo commerciale tre l’Unione Europea e il Cile, dopo il completamento del processo di ratifica da parte del paese sudamericano. L’intesa, firmata nel dicembre 2023, stimolerà la competitività delle imprese di entrambe le parti, fornendo nel contempo una piattaforma condivisa per lo sviluppo delle economie a zero emissioni nette.Tali sforzi riceveranno un impulso ulteriore dalle iniziative in corso nell’ambito del Global Gateway, quali lo sviluppo di catene del valore delle materie prime critiche per il litio e il rame e la produzione di idrogeno verde in Cile.L’accordo consentirà all’UE e al Cile di cooperare, in qualità di partner duraturi che condividono gli stessi principi, sulle sfide globali, quali la riduzione dei rischi delle catene di approvvigionamento e la lotta ai cambiamenti climatici. Rafforzerà inoltre il partenariato privilegiato e porterà i valori condivisi al centro delle relazioni bilaterali. L’accordo approfondirà le relazioni bilaterali tra l’UE e il Cile in materia di scambi e investimenti e offrirà nuove opportunità alle imprese eliminando i dazi sul 99,9% delle esportazioni dell’UE e garantendo condizioni di parità per le merci sul mercato cileno; assicurerà un flusso più efficace e sostenibile di materie prime e prodotti derivati e fornirà all’Unione Europea un accesso costante, affidabile e sostenibile a materie prime critiche come il litio e il rame e a combustibili puliti come l’idrogeno, fondamentali per la transizione verso l’economia verde.

/gtr