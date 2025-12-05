Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria e il Natale: l’albero donato da Paglieri porta nuova luce in piazza Libertà

DiRaimondo Bovone

Dic 5, 2025 , , , ,
L'albero di Natale targato Paglieri davanti al Comune
Anche quest’anno l’albero di Natale donato da Paglieri illumina Piazza della Libertà, segnando ufficialmente l’apertura delle festività cittadine. Un gesto simbolico e concreto, che conferma il forte legame tra l’azienda alessandrina e la città che l’ha vista nascere, crescere e contribuire nel tempo alla vita economica, sociale e culturale del territorio. Durante il periodo natalizio, l’albero sarà parte integrante del percorso luminoso e di tutte le attività previste dal calendario ufficiale della città, creando continuità tra piazze, vie e iniziative e contribuendo a rafforzare lo spirito di prossimità, partecipazione e inclusione.

L’accensione dell’albero si inserisce nel programma “Alessandria si illumina – Natale 2025”, promosso dal Comune, che animerà il centro storico con un ricco calendario di iniziative: mercatini, spettacoli, musica, intrattenimento per le famiglie e laboratori per bambini, trasformando la città in un luogo di incontro, partecipazione e magia condivisa. L’evento di accensione si è svolto alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentanti del Gruppo Paglieri e dei numerosi cittadini che hanno scelto di vivere insieme questo momento tradizionale e sempre atteso. L’albero, decorato con giochi di luce e addobbi che richiamano i colori iconici Paglieri, diventerà per tutta la durata delle festività un punto di riferimento e un simbolo di comunità.

LE PAROLE – Così Francesco Luiso, General Manager di Paglieri: “L’accensione dell’albero non è solo un momento simbolico, ma un modo per ribadire quanto crediamo nella collaborazione con le istituzioni e con la nostra comunità. Alessandria non è soltanto il luogo in cui siamo nati, è il cuore pulsante della nostra identità. Con questo gesto vogliamo restituire parte del valore che ogni giorno il territorio ci dona”.


Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

