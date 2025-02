Il ministro Lollobrigida: “I dazi non sono una soluzione, ma riflettiamo sui prezzi”

ROMA (ITALPRESS) – “La preoccupazione sui dazi è relativa, nel senso che il presidente Trump ha mostrato una certa dinamicità rispetto alle trattative. Credo sia necessario riequilibrare i mercati che non hanno regole comuni, con costi di produzione molto diversi. I dazi, a nostro avviso, non sono la soluzione e sicuramente non saranno permanenti, però nemmeno si può immaginare una concorrenza spietata sui prezzi. Chi realizza qualità e paga il lavoro i modo giusto, sia messo in condizione di concorrere con chi paga il lavoro meno o niente, senza rispettare le regole dei nostri agricoltori. Su questo una certa riflessione va fatta”. Così Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, a margine della presentazione di Sol2expo–Full Olive Experience, in programma a Veronafiere dal 2 al 4 marzo. xb1/sat/gtr

