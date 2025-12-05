Agricoltura piemontese: arrivati gli acconti PAC, 145 milioni di euro per le aziende

L’importante somma di 145 milioni di euro è entrata nei giorni scorsi nelle casse di 24.605 aziende agricole piemontesi. L’organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, Arpea, ha completato il 30 novembre il pagamento degli anticipi 2025 degli aiuti comunitari previsti dalla PAC, la Politica Agricola Comune. Le tempistiche sono state da record, appena 1 mese.

Gli anticipi sono stati erogati a favore delle aziende che hanno superato positivamente i controlli amministrativi, tra i quali rientra il monitoraggio satellitare previsto dalla PAC 2023-2027 e fortemente efficientato dall’accordo Agea-Arpea, per verificare la congruenza fra l’effettiva destinazione dei suoli e quanto dichiarato in domanda.

L’impegno di Arpea è ora di dare massima priorità nel pagare il saldo alle aziende per le quali lo stato delle verifiche di legge al 30 novembre ha impedito l’erogazione dell’anticipo. Poiché ogni azienda ha diritto a più provvedimenti di pagamento, le aziende agricole piemontesi beneficiarie degli anticipi PAC 2025 sono complessivamente 24.605.

Nello stesso periodo Arpea ha erogato saldi per 319 pagamenti pregressi relativi al CSR con un importo di € 3.616.139,96.

LE PAROLE – Grande soddisfazione per l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo Della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni: «L’accordo quadro che la Regione ha siglato il 1° ottobre scorso, tramite Arpea, con il pagatore nazionale Agea, incomincia a dare frutti. Ha reso disponibili tutti i dati necessari ai pagamenti, disposti già dal 20 ottobre, molto in anticipo rispetto agli scorsi anni. Una boccata d’ossigeno, il primo step di un percorso virtuoso che darà sempre più efficienza al supporto alla liquidità delle nostre aziende agricole. Dal 1° dicembre è partito il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che si concluderà entro il 30 giugno 2026».