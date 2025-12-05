Volley femminile B1: altra trasferta difficile per Acrobatica, domani contro Villa Cortese Milano

L’Acrobatica Alessandria si prepara ad un’altra trasferta nelle zone alte della classifica. Domani, sabato 6 dicembre, alle ore 17, presso la Palestra delle Scuole Elementari di Villa Cortese, le alessandrine scenderanno in campo per riscattare le ultime due sconfitte, arrivate dopo il filotto iniziale di 6 vittorie. Le avversarie sono appena davanti in classifica (3° posto vs 4°, 19 punti vs 17, set 21-10 vs 19-10), quindi si profila una sfida equilibrata. Spiega il presidente Andrea La Rosa: “Squadra e staff hanno la fiducia e il sostegno di tutti. Andiamo a giocare in un campo difficile, ma sicuramente a Villa Cortese daremo il massimo. Dalle partite come quelle con Mondovì e Garlasco ci si rialza piu’ forti di prima, il campionato è ancora lungo. La forza di questo ambiente, dal settore giovanile ai tifosi, è racchiusa nel nostro motto, “never give up”. In questa stagione stiamo facendo qualcosa di veramente importante e così sarà sino alla fine. Dalle difficoltà si esce tutti insieme: vogliamo dimostrare che quanto fatto di buono sino ad oggi non è stato un caso. Il nostro obiettivo è solo uno: competere per vincere. Sempre”.

