Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: altra trasferta difficile per Acrobatica, domani contro Villa Cortese Milano

DiRaimondo Bovone

Dic 5, 2025 , , , , ,
Acrobatica Alessandria

L’Acrobatica Alessandria si prepara ad un’altra trasferta nelle zone alte della classifica. Domani, sabato 6 dicembre, alle ore 17, presso la Palestra delle Scuole Elementari di Villa Cortese, le alessandrine scenderanno in campo per riscattare le ultime due sconfitte, arrivate dopo il filotto iniziale di 6 vittorie. Le avversarie sono appena davanti in classifica (3° posto vs 4°, 19 punti vs 17, set 21-10 vs 19-10), quindi si profila una sfida equilibrata. Spiega il presidente Andrea La Rosa: Squadra e staff hanno la fiducia e il sostegno di tutti. Andiamo a giocare in un campo difficile, ma sicuramente a Villa Cortese daremo il massimo. Dalle partite come quelle con Mondovì e Garlasco ci si rialza piu’ forti di prima, il campionato è ancora lungo. La forza di questo ambiente, dal settore giovanile ai tifosi, è racchiusa nel nostro motto, “never give up”. In questa stagione stiamo facendo qualcosa di veramente importante e così sarà sino alla fine. Dalle difficoltà si esce tutti insieme: vogliamo dimostrare che quanto fatto di buono sino ad oggi non è stato un caso. Il nostro obiettivo è solo uno: competere per vincere. Sempre”.

Villa Cortese

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

‘Viva il Natale e chi lo sa ballare!’ domenica 7 dicembre un concerto itinerante ad Alessandria

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Alessandria e il Natale: l’albero donato da Paglieri porta nuova luce in piazza Libertà

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Curiosità IN EVIDENZA

Confagricoltura Alessandria segnala l’emergenza: bisogna contenere arvicole e lupi

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

‘Viva il Natale e chi lo sa ballare!’ domenica 7 dicembre un concerto itinerante ad Alessandria

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, il ministro Salvini: “Illegale il risarcimento con soldi sequestrati alla Russia”

Dic 5, 2025
Attualità Cronaca

Roma: colpo al clan Senese, 14 arresti

Dic 5, 2025
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: altra trasferta difficile per Acrobatica, domani contro Villa Cortese Milano

Dic 5, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x