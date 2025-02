Vacanze sulla neve per 8 milioni di italiani

ROMA (ITALPRESS) – Saranno 8 milioni gli italiani, nel primo trimestre 2025, a fare una vacanza sulla neve, dato leggermente in calo rispetto al 2024, a causa principalmente di una programmazione più tardiva, tendenza che si è consolidata in questi ultimi anni. E’ quanto rileva l’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg. Si tratta di spostamenti “mordi e fuggi” con una durata massima di 4-5 giorni. Solo il 10% di chi prevede di fare una vacanza in montagna ha programmato la classica settimana bianca. La spesa media pro-capite è intorno ai 380 euro. Tra chi sceglie la montagna, 8 italiani su 10 preferiscono le mete italiane: Trentino e Alto Adige le più gettonate, seguite da Valle d’Aosta e Piemonte, mentre la Lombardia perde attrattività. Le vacanze sulla neve sono innanzitutto viaggi di coppia o di famiglia, trascorsi in alberghi, ma anche in soluzioni ricettive tipiche del contesto montano come baite, chalet e rifugi, che conquistano il 14% delle preferenze. Solo un terzo di chi va in montagna intende praticare sport invernali, prevalentemente sci. La maggior parte delle persone ha come obiettivo il riposo, le escursioni naturalistiche, le degustazioni enogastronomiche e il relax in Spa e centri benessere. Questa tendenza ha profondamente modificato, negli anni, le caratteristiche dell’offerta di servizi turistici in montagna, rendendo i flussi meno dipendenti dalle condizioni dell’innevamento, un’incognita sempre più rilevante e difficile da controllare./gtr

Navigazione articoli