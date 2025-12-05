Ucraina, il ministro Salvini: “Illegale il risarcimento con soldi sequestrati alla Russia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il risarcimento con i soldi sequestrati alla Russia è illegale. Banalmente uno può andare anche contro la legge, ma non si possono sequestrare i beni della Russia, se sequestrassimo illegalmente i beni della Russia in Europa, cosa succederebbe alle imprese italiane in Russia?”. Così il

vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a ‘Mattino 5 news’ su Canale 5. “C’è qualcuno che pensa che l’Ucraina possa vincere la guerra sul campo? No, difficile, è 4 anni che ci dicono che la Russia si sta per stancare, ma bisogna essere pragmatici, non di destra o di sinistra. L’esercito ucraino ormai, difficilmente,

riesce a tenere l’inverno. Noi abbiamo mandato più di 300 miliardi all’Ucraina, come era giusto. L’invio di altre armi avvicina la pace o la allontana? La risposta mi sembra evidente., Gli Stati Uniti hanno detto che non manderanno più un centesimo, io dico che sia più prudente fermarci come dice il Santo Padre”.

