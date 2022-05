Europa vicino alla recessione

Si fa sempre più concreto il rischio di recessione nella zona euro, che deve affrontare shock economici simultanei causati dalla guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi di cibo ed energia esacerbato dal conflitto, insieme ad uno shock dell’offerta causato dalla politica cinese zero-Covid.

L’Europa sta vivendo uno dei periodi economici più delicati dal 2008. La guerra Russia-Ucraina sta devastando molti paesi, non in termini geopolitici, ma di incertezza sul fabbisogno energetico e sulla crisi dell’approvvigionamento ed inoltre, vi è un’inflazione a livelli elevatissimi (il 7,5% in media nell’eurozona), che rischia di polverizzare i risparmi dei cittadini europei e quindi ridurre il potere di spesa ed i consumi.

Nell’aggiornamento del World Economic Outlook, il Fondo Monetario Internazionale, ha rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita del PIL nell’eurozona per il 2022 con un valore che è +2,8% contro il +3,9% previsto a gennaio.

In questo contesto, la BCE non può che agire velocemente per tentare l’ulteriore impennata dell’inflazione;

Olli Rehn, governatore della banca centrale finlandese che, intervistato dalla CNBC ha dichiarato come l’istituto di Francoforte si trovi con le spalle al muro: “Da una parte, dobbiamo assicurare che la ripresa continui e dall’altra continuare il processo di normalizzazione della politica monetaria”.

Sull’eventualità di una recessione europea, hanno detto la loro alcuni tra i più influenti CEO delle multinazionali europee, che hanno espresso in linea di massima grandi preoccupazioni per la situazione in cui ci troviamo, vedendo molto probabile una grande recessione, specie nel caso di embargo sul gas russo.

Dal punto di vista aziendale, oltre agli incrementi dei costi di produzione, vi è anche una difficoltà nel reperire le materie prime per le lavorazioni e questo, oltre ai ritardi nella produzione, incrementa i prezzi dei prodotti.

Andrea Coslovi