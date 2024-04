Spinetta Marengo: ecco il nuovo impianto a ‘Carboni Attivi’ di Syensqo per depurare le acque

Syensqo ha presentato settimana scorsa il nuovo impianto a Carboni Attivi , innovazione per la sostenibilità ambientale del sito di Spinetta Marengo. L‘innovativo impianto per il trattamento delle acque industriali di raffreddamento e meteoriche è in grado di depurare 3.700 m3/ora di acqua grazie a 40 colonne di filtrazione.

La progettazione

Iniziò nel 2022 e i lavori di costruzione sono stati completati in un anno, grazie ad un investimento di 26 milioni di euro e il coinvolgimento di 160 persone e 15 imprese locali in cantiere, per un totale di 60.000 ore lavorate e con l’applicazione dei più elevati standard di sicurezza.

L’impianto

Si sviluppa su una superficie complessiva di un ettaro (10.000 mq) ed è formato da 40 colonne di filtrazione in grado di trattare in totale 3.700 mc/ora, una portata d’acqua equivalente a 40 piscine olimpioniche al giorno. Per Syensqo rappresenta un nuovo ulteriore passo verso il traguardo del cosiddetto “zero tecnico” (prossimo al 100%) di emissioni nel sito.

Così Stefano Colosio, direttore dello stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo: “Questo investimento è solo l’ultimo in ordine di tempo degli ingenti investimenti per la sostenibilità ambientale effettuati a Spinetta Marengo da Syensqo, 40 milioni nell’ultimo anno. Gli investimenti di collettamento delle poche acque non ancora trattate si completeranno entro ottobre 2024, in modo da raggiungere ulteriori stringenti limiti di emissioni previsti dalla Regione Piemonte”.

