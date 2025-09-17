Teatro: la 3^ rassegna estiva ‘ReteAcqui 2025’ ha chiuso i battenti alla sala ex-Kaimano

Lo spettacolo “ReTe Comics” di Paolo La Farina e Gianluca Blumetti ha chiuso la stagione sabato scorso, 13 settembre. Per motivi meteorologici, l’ultimo appuntamento non si è svolto al Teatro Verdi, ma nella sala ex Kaimano di Acqui Terme.
Il programma quest’anno ha proposto un cartellone dal taglio comico, pensato per l’estate e per un pubblico eterogeneo. Dall’eleganza di Corrado Tedeschi con Dialoghi sull’amore, al ritorno di Tiziana Foschi e Antonio Pisu con Arianna – Un destino appeso a un filo, dalla tradizione goviana con Quello Buonanima di Lorenzo Morena (compagnia La Torretta di Savona) alla graditissima commedia in piemontese di Oscar Barile, fino al finale con ReTe Comics.
La rassegna è stata curata da ReteTeatri – Associazione Orizzonte ETS, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Spiega Paolo La Farina, direttore di ReteTeatri: “Abbiamo scelto un cartellone che unisse comicità e tradizione, per proporre un’estate teatrale adatta al contesto acquese”.