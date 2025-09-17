Attualità Alessandrina Spettacoli Teatro

Teatro: la 3^ rassegna estiva ‘ReteAcqui 2025’ ha chiuso i battenti alla sala ex-Kaimano

DiRaimondo Bovone

Set 17, 2025 , , , ,
L'ultimo spettacolo “ReTe Comics” (foto Giancarlo Arnera)

Lo spettacolo “ReTe Comics” di Paolo La Farina e Gianluca Blumetti ha chiuso la stagione sabato scorso, 13 settembre. Per motivi meteorologici, l’ultimo appuntamento non si è svolto al Teatro Verdi, ma nella sala ex Kaimano di Acqui Terme.
Il programma quest’anno ha proposto un cartellone dal taglio comico, pensato per l’estate e per un pubblico eterogeneo. Dall’eleganza di Corrado Tedeschi con Dialoghi sull’amore, al ritorno di Tiziana Foschi e Antonio Pisu con Arianna – Un destino appeso a un filo, dalla tradizione goviana con Quello Buonanima di Lorenzo Morena (compagnia La Torretta di Savona) alla graditissima commedia in piemontese di Oscar Barile, fino al finale con ReTe Comics.

Foto Giancarlo Arnera

La rassegna è stata curata da ReteTeatri – Associazione Orizzonte ETS, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Spiega Paolo La Farina, direttore di ReteTeatri: “Abbiamo scelto un cartellone che unisse comicità e tradizione, per proporre un’estate teatrale adatta al contesto acquese”.

Foto Giancarlo Arnera

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi

Casale: 2 weekend per la ‘Festa del Vino del Monferrato’ a sostegno della ricerca

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Tennis in carrozzina alla Nuova Saves: il memorial ‘Taverna’ da giovedì 18 a domenica 21 settembre

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

Centro Antiviolenza me.dea., venerdì 19 settembre, inaugura la nuova sede in via Guasco

Set 17, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucraina, Tajani “lavoriamo per costruire una pace giusta”

Set 17, 2025
TOP NEWS

Una ricerca, per gli italiani il piacere autentico è nelle piccole cose

Set 17, 2025
IN EVIDENZA

FederlegnoArredo, Feltrin “Da 80 anni impegno per il Made in Italy”

Set 17, 2025
IN EVIDENZA

Regionali, De Luca “Per ora solo chiacchiere al vento”

Set 17, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x