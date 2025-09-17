Teatro: la 3^ rassegna estiva ‘ReteAcqui 2025’ ha chiuso i battenti alla sala ex-Kaimano

Lo spettacolo “ReTe Comics” di Paolo La Farina e Gianluca Blumetti ha chiuso la stagione sabato scorso, 13 settembre. Per motivi meteorologici, l’ultimo appuntamento non si è svolto al Teatro Verdi, ma nella sala ex Kaimano di Acqui Terme.

Il programma quest’anno ha proposto un cartellone dal taglio comico, pensato per l’estate e per un pubblico eterogeneo. Dall’eleganza di Corrado Tedeschi con Dialoghi sull’amore, al ritorno di Tiziana Foschi e Antonio Pisu con Arianna – Un destino appeso a un filo, dalla tradizione goviana con Quello Buonanima di Lorenzo Morena (compagnia La Torretta di Savona) alla graditissima commedia in piemontese di Oscar Barile, fino al finale con ReTe Comics.

Foto Giancarlo Arnera

La rassegna è stata curata da ReteTeatri – Associazione Orizzonte ETS, in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Spiega Paolo La Farina, direttore di ReteTeatri: “Abbiamo scelto un cartellone che unisse comicità e tradizione, per proporre un’estate teatrale adatta al contesto acquese”.

Foto Giancarlo Arnera