Borsalino rende omaggio a Robert Redford

Raimondo Bovone

Set 17, 2025 , , , ,
Un cappello che ha fatto la storia del cinema e la lettera scritta da una leggenda di Hollywood: Borsalino riporta un pezzo di memoria del Brand straordinario.

IL PRIMO INCONTRO CON ROBERT REDFORD – Nel 1963, un giovane attore di Broadway entrò negli uffici di Borsalino a New York con una richiesta precisa: «Ho visto 81⁄2 di Federico Fellini. Vorrei un cappello come quello che Mastroianni indossa nel film».
Quella richiesta non poté essere esaudita, perché il modello con tesa media speciale era stato realizzato esclusivamente per Fellini, che si definiva un alter-ego dei personaggi interpretati da Mastroianni nei suoi film. Il celebre cappello abitualmente indossato dal Maestro era un fedora in feltro rasato nero con nastro in grosgrain, caratterizzato da una tesa medio-larga, arricchito da una fodera in satin e un marocchino in pelle nera. Il giovane attore però non si arrese: nell’inverno del 1964, mentre girava un film in Europa, si presentò direttamente alla manifattura di Alessandria dichiarando «Buonasera, mi chiamo Robert Redford e voglio un cappello come quello di Mastroianni».
Fu l’inizio di una lunga ammirazione dell’attore americano nei confronti dei cappelli realizzati nella Manifattura alessandrina.

LA LETTERA – Qualche anno dopo, con una carriera ormai avviata, Redford scrisse a Vittorio Vaccarino, Erede della famiglia Borsalino: «Dear Vittorio, you may remember me… my name is Robert Redford». Nella lettera chiedeva ancora quel cappello visto indossare da Marcello Mastroianni in 81⁄2. Una testimonianza unica che conferma il legame speciale tra l’attore e la storica Maison.
Nel documentario Borsalino City, Redford ricorda con emozione questo aneddoto che intreccia cinema e artigianalità italiana. Un racconto che unisce due premi Oscar – uno alla regia nel 1981 per Gente Comune e uno alla carriera nel 2002 – alla tradizione di stile e cultura di Borsalino.

Con questo ricordo, Borsalino rende omaggio al grande attore hollywoodiano.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

