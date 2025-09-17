Casale: 2 weekend per la ‘Festa del Vino del Monferrato’ a sostegno della ricerca

Per il 3° anno consecutivo Solidal per la Ricerca e DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) saranno protagonisti con lo slogan “Sostenere la Ricerca non è mai stato così facile” alla Festa del Vino del Monferrato Unesco di Casale Monferrato, evento settembrino del territorio per eccellenza che, dal 2023, ha una finalità benefica in più. Grazie alla disponibilità del Comune di Casale Monferrato e alla generosità delle Pro Loco e dei Produttori Vitivinicoli, durante i 2 weekend di manifestazione, 19-20-21 e 26-27-28 settembre, i partecipanti potranno sostenere la ricerca gustando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Scegliendo i piatti e i vini con i loghi “Piatto della ricerca” e “Bottiglia della ricerca”, presenti nei menù di Pro Loco e Produttori vitivinicoli aderenti, parte del ricavato della vendita sarà devoluto a Solidal per la Ricerca per sostenere il lavoro di un ricercatore tramite borsa di studio nella sede DAIRI dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, dove ci si occupa di patologie ambientali e amianto–correlate. Con la borsa di studio 2024 la giovane biologa Sara Biasion ha continuato il suo percorso nella ricerca di patologie ambientali, affiancando il personale clinico e supportando i pazienti.

PIATTI DELLA RICERCA – Agnolotti fritti, Agnolotti ricotta e spinaci con sugo burro e salvia, Battuta di Carne cruda con scaglie di Grana, Biscotto Asianot con zabaione, Brasato con patatine, Bunet, Carne Cruda, Carpione piemontese, Costine di maiale cotte in BBQ e Ruché, Peperoni tonnati con bocconcino di pane, Gnocco fritto con crema di nocciole Piemonte, Gnocco fritto con Nutella, Lingua in salsa verde, Panissa Vercellese, Panzerotti di magro al burro e salvia, Peperonata, Pesche al vino, Reginette al sugo alla nocciola o al sugo contadino, Risotto salsiccia, zucchine e stracciatella, Bunet bianco, Salam d’la duja con formaggi, Salame di cioccolato, Robiola di Cocconato e tartufo, Salamino ciucco con patate rustiche o cipolle caramellate, Semolino dolce, Stracotto al vecchio Barbera con patate rustiche, Taglioni al sugo di nocciole di Lu, Torta alle nocciole De.Co.

BOTTIGLIE DELLA RICERCA – Grignolino del Monferrato Casalese Doc – Azienda Agricola Coppo Giovanni, Monferrato Rosso “Tambass” – Agricola Sulin, Alba Rossa – Cantina del Monferrato, Baudolino, Grignolino del Monferrato Casalese DOC – Società Agricola la Faletta srl, Bric d’la Furca, Barbera di Monferrato Superiore – Cantina dei Colli di Crea Sca, Ciauarin, vino bianco dolce frizzante da uve aromatiche – Azienda Agricola Botto Marco, Divino, rosso dolce – Braggio Vini Produttore, Piemonte Cortese Doc – Azienda Agricola Balliano di Agalliu Adriatik, Barbera del Monferrato “Gilda” – Azienda Agricola Nazzari Franco, Grignòld, Grignolino del Monferrato Casalese Doc Riserva 2021 – Azienda Agricola Beccaria Davide, Grignolino d’Asti Doc – Azienda Crivelli, Grignolino Monferrato Casalese Doc – Azienda Agricola Deregibus Adelmo di Solinas Matteo, Grignolino San Vas – Azienda Agricola Bottazza di Leporati Giorgio, Roberto e Marco, Grignolino Avgnot – Cantina San Giorgio Monferrato Sac, Jenerosa, Barbera del Monferrato Doc 2021 – Angelini Paolo Ssa, Freisa Hortus – Danilo Spinoglio, Barbera Luis – Crova Massimo Vini, Vino rosso “Primo Quarto” – Azienda Agricola Mauro Rei, Ruchè di Castagnole Monferrato Riserva – Azienda Agricola La Miraja di Eugenio Gatti, Piemonte Sauvignon 2023 “Desiderio” – Castello di Razzano, Solista, Grignolino del Monferrato Casalese DOC 2023 – Società Agricola Fratelli Arditi – Cinque Quinti, Grignolino “Punto G” – Società Agricola Vicara srl, Vino bianco da uve Malvasia e Moscata “Florilegium” – Società Agricola Dellavalle, Vino rosso “Venti22” – Enoxentia Tenuta Genevrina, Rubino di Cantavenna – Vini Guazzotti, Malvasia di Casorzo d’Asti dolce “La Spiata” – Azienda Agricola Moncucchetto, Malvasia di Casorzo Doc “It’s Rock”- Cantina di Casorzo+Grignolino del Monferrato Casalese “Manara” – Azienda Agricola Vini Olivetta.