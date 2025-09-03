Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Ondata di solidarietà per Massimiliano e Simona Monticone: centinaia di donazioni

Massimiliano e Simona Monticone, padre e figlia, morti nell'incidente aereo del 30 agosto scorso (foto Milano Today)

È travolgente la solidarietà scatenatasi sulla piattaforma GoFundMe per la famiglia di Massimiliano e Simona Monticone, papà e figlia di 49 e 18 anni, morti in un incidente su un aereo ultraleggero lo scorso 30 agosto: in un solo giorno sono stati raccolti 58.000 euro.
La famiglia è residente ad Alessandria, mentre Massimiliano, ex pilota dell’Aeronautica, lavorava all’aeroporto di Linate.
“Ogni contributo scrivono i colleghi di Massimiliano, che hanno lanciato l’iniziativa è un abbraccio che li aiuterà a sentirsi meno soli. Restano con noi i sorrisi e la forza di Max e di sua figlia, che vivranno per sempre nel cielo infinito”.

Hanno già risposto all’appello 370 donatori. Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/per-massimiliano-e-simona-monticone 

