Ondata di solidarietà per Massimiliano e Simona Monticone: centinaia di donazioni

È travolgente la solidarietà scatenatasi sulla piattaforma GoFundMe per la famiglia di Massimiliano e Simona Monticone, papà e figlia di 49 e 18 anni, morti in un incidente su un aereo ultraleggero lo scorso 30 agosto: in un solo giorno sono stati raccolti 58.000 euro.

La famiglia è residente ad Alessandria, mentre Massimiliano, ex pilota dell’Aeronautica, lavorava all’aeroporto di Linate.

“Ogni contributo – scrivono i colleghi di Massimiliano, che hanno lanciato l’iniziativa – è un abbraccio che li aiuterà a sentirsi meno soli. Restano con noi i sorrisi e la forza di Max e di sua figlia, che vivranno per sempre nel cielo infinito”.

Hanno già risposto all’appello 370 donatori. Si può contribuire mediante il link https://www.gofundme.com/f/per-massimiliano-e-simona-monticone