Arriva sul mercato italiano un’innovativa bottiglia in fibra di carta

MILANO (ITALPRESS) – Arriva anche in Italia una nuova generazione di bottiglie a base di fibre di carta, sviluppata dall’azienda britannica di tecnologie per il packaging Pulpex, che sarà prodotta in esclusiva dall’azienda svizzera Perlen Papier per il mercato Italiano, ma anche per quelli di Svizzera, Austria e Germania Meridionale. Questa innovativa soluzione di confezionamento, realizzata con fibre di carta modellate, unisce la funzionalità di una bottiglia ai vantaggi di un materiale riciclabile a base di fibre. Leggera, resistente e impermeabile, rappresenta un’alternativa agli imballaggi tradizionali in vetro e plastica per produttori di marchi e imbottigliatori.

Le bottiglie in fibra sono adatte a un’ampia gamma di prodotti: dall’acqua e dalle altre bevande non gassate agli alimenti, come prodotti lattiero-caseari e oli, fino a vino e superalcolici, oltre a cosmetici e prodotti per la cura della persona. Una barriera idonea al contatto alimentare e inodore protegge il contenuto dall’umidità e dall’ossigeno e consente, a seconda del prodotto e del sistema di chiusura, una durata di conservazione superiore a 24 mesi. La bottiglia è inoltre impermeabile e può essere utilizzata sia per la conservazione in frigorifero sia in ambienti come il bagno.

Il corpo della bottiglia viene realizzato in un unico pezzo attraverso un processo di stampaggio a umido delle fibre di cellulosa e successivamente essiccato. L’interno viene poi rivestito con un sottile strato barriera idoneo al contatto alimentare e privo di plastica. Durante la produzione non vengono utilizzati adesivi. Le fibre impiegate provengono da foreste certificate gestite in modo sostenibile oppure da carta riciclata.

Uno dei principali vantaggi di questa bottiglia è la sua riciclabilità: secondo il metodo di test 4evergreen della CEPI (Confederation of European Paper Industries), può essere riciclata attraverso gli attuali flussi di recupero della carta. Questa soluzione risponde alla crescente domanda di imballaggi sostenibili e riciclabili da parte di marchi e consumatori. Il peso ridotto offre inoltre vantaggi significativi in termini di impronta carbonica e logistica. Calcolata secondo il criterio “cradle-to-gate”, l’impronta carbonica della bottiglia in fibra è circa il 90% inferiore rispetto a quella di una bottiglia in vetro equivalente e circa il 30% inferiore rispetto a una bottiglia in PET. Il peso sensibilmente inferiore rispetto al vetro può inoltre contribuire a ridurre le esigenze di trasporto e i costi logistici.

Sono attualmente disponibili formati standard da 300, 500 e 750 millilitri. Ulteriori ampliamenti della gamma consentiranno in futuro di offrire capacità comprese tra 200 e 1.000 millilitri. Il processo di stampaggio delle fibre permette inoltre di realizzare forme personalizzate e design distintivi per i marchi. Superfici e decorazioni possono essere personalizzate mediante stampa digitale in linea o etichettatura. Le bottiglie sono compatibili con i processi di riempimento standard e possono generalmente essere integrate nelle infrastrutture di imbottigliamento esistenti. La soluzione Pulpex combina così le esigenze della produzione industriale su larga scala con le opportunità di personalizzazione del packaging e i vantaggi di un materiale riciclabile a base di fibre. Per il mercato italiano, questa innovativa bottiglia in fibra rappresenta anche il passo successivo di una collaborazione consolidata nel tempo. Da decenni la carta prodotta a Perlen raggiunge quotidiani, riviste e lettori italiani. Oggi la stessa competenza viene applicata a una nuova generazione di soluzioni di packaging sostenibile.

Florian Geiger, CEO di Perlen Papier AG e Perlen Industrieholding AG, afferma: «Per i produttori di marchi e gli imbottigliatori italiani la sostenibilità del packaging non rappresenta più soltanto un valore aggiunto: deve andare di pari passo con la protezione del prodotto, l’affidabilità dei processi e la convenienza economica. E’ proprio per rispondere a queste esigenze che è stata progettata la bottiglia in fibra: è leggera, riciclabile, performante e può essere integrata nei processi di imbottigliamento esistenti. Con il previsto impianto produttivo in Svizzera stiamo inoltre costruendo una filiera corta verso uno dei più importanti mercati industriali europei e in futuro saremo in grado di servire i clienti, in particolare quelli italiani, direttamente dalla regione». Le bottiglie in fibra Pulpex sono già disponibili. Perlen Papier sta inoltre valutando la possibilità di avviare la produzione presso il sito di Perlen, nel Canton Lucerna, dalla fine del 2027, con l’obiettivo di offrire ai clienti italiani una fonte produttiva geograficamente vicina. Competenza svizzera nella carta per una nuova generazione di imballaggi. La bottiglia in fibra non è l’unico nuovo prodotto per il packaging sul quale Perlen Papier sta investendo. L’azienda produce carta nella Svizzera centrale da oltre 150 anni ed è uno dei produttori storici di carte grafiche per il mercato europeo. Le competenze maturate nella lavorazione delle fibre di carta, le infrastrutture esistenti e il know-how industriale verranno sempre più utilizzati anche per nuove soluzioni tridimensionali di packaging. Oltre alla bottiglia in fibra, Perlen Industrieholding sta già investendo in ulteriori tecnologie per imballaggi tridimensionali a base di fibre. Presso il sito produttivo sono già state avviate, o sono attualmente in fase di avvio, diverse linee dedicate a soluzioni di packaging basate sul processo di stampaggio a umido delle fibre. In questo modo l’azienda sta sviluppando progressivamente un nuovo segmento di business dedicato agli imballaggi a base di fibre.

– news in collaborazione con Perlen –

– foto ufficio stampa Perlen –

(ITALPRESS).