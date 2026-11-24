SIENA (ITALPRESS) – A Siena il Palio non è soltanto una corsa tra cavalli: è identità e appartenenza, una tradizione che attraversa le generazioni.

Il 2 luglio e il 16 agosto e i giorni prima la città cambia volto, le contrade si animano e il centro storico si riempie. Ma anche nei giorni della festa c’è chi garantisce un servizio essenziale tra strade chiuse e vicoli affollati: i portalettere.

«Il nostro compito è lavorare la posta e consegnarla ogni giorno, anche nel centro città», spiega Simona Taliani, direttrice del centro di distribuzione Siena Sclavo. «Consegniamo circa mille pacchi al giorno, oltre alla corrispondenza. E’ un’attività impegnativa, che svolgiamo con passione». Una passione che incontra quella dei senesi per il Palio: «Non è solo una corsa, ma una tradizione fondamentale, viva tutto l’anno. Il senso di appartenenza alle contrade è fortissimo e, nei giorni della festa, anche in ufficio c’è un clima goliardico tra colleghi spesso contradaioli».

La manifestazione mette alla prova il recapito: la folla e le strade chiuse per le varie attività prima del Palio rendono complessi gli spostamenti. «In alcune strade non passa nemmeno uno spillo, ma ogni anno riusciamo comunque a consegnare tutta la posta», assicura Taliani.

Luisa Bassi, portalettere dal 1999, racconta il lavoro sul campo: «Amo questo mestiere. Nei giorni che precedono il Palio molte strade vengono chiuse e la logistica diventa più complessa. Negli anni abbiamo imparato a gestire questi giorni speciali, sia per lo spirito con cui li viviamo sia per portare a termine le consegne». Il giro attraversa una Siena addobbata a festa, tra bandiere alle finestre e preparativi nelle contrade.

Al centro di recapito Siena Cerchiaia, il direttore Andrea Cicogna vive il Palio da una prospettiva speciale. Accanto al lavoro c’è il ruolo di barbaresco della propria contrada, l’uomo che si prende cura del cavallo nei quattro giorni della manifestazione. «Il Palio a Siena è una cosa seria, una festa molto sentita. Sono appassionato di cavalli fin da bambino e affiancare alla professione di responsabile del centro di recapito il ruolo di barbaresco è un sogno che si realizza ogni volta. In quei giorni il cavallo è il vero protagonista».

Storie e ruoli diversi, accomunati dal servizio ai cittadini e dal senso di appartenenza. Anche quando la città cambia ritmo per il Palio, il recapito continua con professionalità e passione.

– foto f53/Italpress-

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