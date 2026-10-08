Ospedale di Alessandria: ‘Sorella Medicina’, i valori francescani e il concerto di domani in chiesa

Musica, parole e solidarietà nel segno dei valori francescani e della comunità che cura. È questo il filo conduttore di “Sorella Medicina – Per tutte le sue creature”, il concerto narrato del coro P.Voices in programma domani, venerdì 9 ottobre, alle 20.30, nella Chiesa di Sant’Alessandro, in via Alessandro III 10. L’appuntamento si svolge nell’ambito del Festival delle Medical Humanities, organizzato dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI dell’IRCCS Ospedale-Universitario di Alessandria.

INGRESSO A OFFERTA LIBERA.

La serata si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e trae ispirazione dal Cantico delle Creature e dal tema della comunità che cura. Il concerto narrato proporrà un incontro tra musica e riflessione, richiamando il messaggio francescano ed il valore della cura come dimensione condivisa. Parteciperà Padre Lorenzo Tarletti, frate francescano del Sacro Cuore misericordioso. L’evento avrà una finalità solidale: il ricavato sarà infatti devoluto a Solidal per la Ricerca per progetti di ricerca sulle Medical Humanities.

CREDITI – L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Alessandria, è ideata dall’Associazione Tra Cuore e Mente APS e dall’Associazione Oviglio Arte ODV e rappresenta un’occasione per avvicinare la comunità ai temi della cura attraverso il linguaggio della musica e della narrazione.

La facciata della chiesa di Sant’Alessandro