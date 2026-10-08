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Ospedale di Alessandria: ‘Sorella Medicina’, i valori francescani e il concerto di domani in chiesa

DiRaimondo Bovone

Ott 8, 2026 , , , , , , ,

Musica, parole e solidarietà nel segno dei valori francescani e della comunità che cura. È questo il filo conduttore di “Sorella Medicina – Per tutte le sue creature”, il concerto narrato del coro P.Voices in programma domani, venerdì 9 ottobre, alle 20.30, nella Chiesa di Sant’Alessandro, in via Alessandro III 10. L’appuntamento si svolge nell’ambito del Festival delle Medical Humanities, organizzato dal Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI dell’IRCCS Ospedale-Universitario di Alessandria.
INGRESSO A OFFERTA LIBERA.

La serata si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e trae ispirazione dal Cantico delle Creature e dal tema della comunità che cura. Il concerto narrato proporrà un incontro tra musica e riflessione, richiamando il messaggio francescano ed il valore della cura come dimensione condivisa. Parteciperà Padre Lorenzo Tarletti, frate francescano del Sacro Cuore misericordioso. L’evento avrà una finalità solidale: il ricavato sarà infatti devoluto a Solidal per la Ricerca per progetti di ricerca sulle Medical Humanities.

CREDITI – L’iniziativa, realizzata con il contributo del Comune di Alessandria, è ideata dall’Associazione Tra Cuore e Mente APS e dall’Associazione Oviglio Arte ODV e rappresenta un’occasione per avvicinare la comunità ai temi della cura attraverso il linguaggio della musica e della narrazione.

La facciata della chiesa di Sant’Alessandro

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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