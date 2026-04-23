Coldiretti a scuola: le semine di primavera insegnate ai bambini negli orti didattici

Con la primavera sono ripartite in provincia di Alessandria le attività pedagogiche all’aperto: non solo visite in fattoria, ma anche cura e semina degli orti didattici nelle scuole, asili ed elementari in particolare, per offrire ai bambini la percezione del terreno egli stimoli che solo l’ambiente esterno e naturale può offrire. Coldiretti Alessandria, grazie al progetto di Educazione alla Campagna Amica entra in classe, e negli orti didattici, con l’obiettivo di continuare a far crescere sul territorio i percorsi con cui i ragazzi oltre al saper fare, ‘testeranno’ la stagionalità e la qualità dei prodotti agricoli che arrivano in tavola.

Proprio come è accaduto settimana scorsa alla scuola primaria di Santa Maria del Tempio, vicino a Casale Monferrato dove, coordinati dall’insegnante Maria Costanzo, con grande gioia dei piccoli alunni, sono state messe a dimora piantine di zucchine, basilico, insalate, pomodori, rosmarino e timo.

Il giusto stile di vita ed il rapporto equilibrato con la natura si trasmettono alle nuove generazioni solo con l’esempio pratico. Una progettualità che sta portando risultati sempre più importanti per valorizzare il territorio e formare ‘consumatori di domani’ consapevoli di ciò che significa portare in tavola alimenti di qualità per ricostruire il legame che unisce i prodotti dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno.

Sperimentare direttamente sul campo la coltivazione e la crescita delle piantine e delle colture, prendersene cura, arrivando a gustarne i frutti è molto più che una lezione: significa partecipare al miracolo della natura, è un’emozione che coinvolge il corpo, la mente e lo spirito, ed è anche di queste emozioni che i ragazzi hanno bisogno. Sul territorio provinciale la proposta formativa proposta da Coldiretti s’intitola “ABC – Alimentarsi Bene Conviene” e affronta, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, i temi della sostenibilità, della tutela dell’ambiente, della legalità, sviluppati attraverso la chiave del cibo, del mondo della campagna, del modello di agricoltura sostenibile.