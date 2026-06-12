Minigolf: Paolo Porta oro e argento agli italiani e la squadra di Novi Ligure argento a squadre

L’evento, promosso dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali e impeccabilmente organizzato dall’Asd Mc Aponense, ha trasformato per giorni Montegrotto Terme nella capitale italiana ed europea della disciplina. Nel Campionato Maschile a squadre, il titolo di Campione d’Italia 2026 è stato conquistato dai lombardi del Gsp Vergiate, capaci di imporsi al termine di un avvincente e spettacolare testa a testa. La medaglia d’argento è andata al team dell’MCG NOVI LIGURE, mentre il 3° gradino del podio è stato conquistato dall’Mc Cusano Milanino.

La squadra maschile di Novi Ligure, medaglia d’argento

Nel Campionato Femminile a squadre, invece, si è assistito allo splendido assolo delle atlete dell’Mc Cusano Milanino, che hanno cucito lo scudetto tricolore sulle proprie maglie dopo una prestazione maiuscola. Piazza d’onore e medaglia d’argento per il Cam Arizzano, seguito in terza posizione dal Mgc Terenten.

La competizione Strokeplay ha visto laurearsi Campione Italiano Cristian Pinton (MC Cusano Milanino) il quale, battendo quasi tutti i record di campo, ha prevalso sul Campione Italiano in carica, PAOLO PORTA del Mgc Novi Ligure, medaglia d’argento e sul vergiatese Luca Gavazzi, medaglia di bronzo.

Nella competizione Strokeplay femminile ha prevalso Silvia Bandera (Cusano Milanino), che nelle ultime battute di gara ha superato la sorella Anna Bandera (1^ del ranking mondiale), tesserata per il Mc Cusano Milanino e Paola Tecchio, 3^ classificata, in forza al Mc Follonica.

Paolo Porta

Nel Matchplay maschile, a salire sul gradino più alto del podio laureandosi Campione d’Italia 2026 è stato proprio il fuoriclasse PAOLO PORTA (Mgc Novi Ligure, attuale numero 3 della graduatoria mondiale maschile). Porta, dopo aver sconfitto Valerio Marcoaldi in semifinale, ha battuto nell’atto conclusivo Enrico Caffo (a sua volta uscito vincente dalla sfida con Gianfranco Tedeschi).

Nel Matchplay femminile la sorpresa e lo spettacolo non sono mancati: la medaglia d’oro è andata a una straordinaria Antonella Flamini (Mc Aponense) capace di superare in semifinale nientemeno che Anna Bandera (Mc Cusano Milanino, fresca numero uno del ranking mondiale femminile) e di battere poi in finale Martina Saletta (la quale aveva conquistato il pass per l’atto conclusivo sconfiggendo Paola Tecchio).